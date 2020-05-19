Kuyumcular için “Hijyen ve Güvenlik Rehberi” hazırlandı

Rehberde, kuyumcu mağazalarında alınacak hijyen önlemlerinden, altın takı ve mücevherlerin dezenfekte edilmesine, müşterilerin maske ve çalışanların siperlik kullanımından kuyumcuların soygun ve gaspa karşı güvenliği için müşterilerin kamera kaydının alınmasına kadar birçok önlem tedbirleri yer alıyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, “Sektöre özel bilgilerle hazırlanan rehber sayesinde soru işaretine yer kalmadan bilinçlenen kuyumcularımız, açılışlarında alınabilecek tüm önlemleri detaylı şekilde uyguluyor olacaklar” dedi. Türkiye’nin koronavirüsle başarılı bir şekilde sürdürdüğü mücadelesine destek olmayı amaçladıklarını aktaran Atayık, ”Bu rehberde kuyumcu meslektaşlarımızı ve kıymetli müşterilerimizi yer verdiğimiz tedbirlerle virüsten uzak tutmayı hedefledik” görüşünü dile getirdi.