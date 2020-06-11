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Ekonomi

Kuyumcular gelin ve damattan daha heyecanlı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonları kapılarını kapatmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:54:45 -
Kuyumcular gelin ve damattan daha heyecanlı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonları kapılarını kapatmıştı. Normalleşme süreciyle birlikte salonlar 1 Temmuz’dan itibaren hizmet vermeye devam edecek. Bu durum kuyumcularda sevinçle karşılandı. Sektör, altın satışlarında yüzde 30’luk bir artış bekliyor.



Sosyal mesafe kurallarına uyulamayacağı düşüncesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Faaliyetlerini durduran düğün salonları 1 Temmuz itibariyle yeniden açılacak. Düğün salonlarının açılması ise kuyum sektöründe sevince yol açtı.



Düğün salonlarının açılacağının duyurulmasıyla bir hareketlilik beklentisi oluştuğuna değinen Kuyumcu Fatih Polat, “Koronavirüs salgını dolayısıyla uzun bir süre dükkanımızı kapalı tuttuk. Normalde düğün sezonuna bağlı olarak Nisan ayı gibi bir hareketlilik olurdu. Bu sene salgın dolayısıyla bu dönem biraz gecikti. Düğün salonlarının tekrar açılacağının duyurulmasının ardından bir hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz. Düğün sezonuna girilirken set ürünleri, bilezikler tercih edilirdi, yüzde 10-15 kadar satışlarda artış olurdu. Düğünlerin başlamasıyla tekrar işlerin açılmasını umuyoruz” dedi.



“Yüzde 30 artış bekleniyor”


Salgın sürecinin kuyumcu esnafına etkileriyle ilgili konuşan Kuyumcu Ademcan Hastürk ise “Pandemi sürecinde e-ticaret yoluyla satışlarımıza devam ettik. Fakat e-ticaret yoluyla yaptığımız satışlarımız normal satışlarımızın çok altındaydı. Değerli maden satışında e-ticaret pek fazla tercih edilmiyor. Düğün salonlarının açılmasıyla piyasalarda hareketlilik başladı. Düğün salonlarının açılmasının duyurulması ile satışlarda yüzde 30-35 kadar artış bekleniyor” şeklinde konuştu.

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