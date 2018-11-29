Kuyumcular da faizden şikayetçi

Türk kuyumculuk sektörünün en önemli temsil kuruluşlarından biri olan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), kuyumcuların kredi faiz oranları ve teminat tutarlarıyla ilgili artan şikayetleri üzerine finans sektörünün önde gelen 6 bankasının yöneticileriyle İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Sektör sıkıntıya girdi

İKO’nun Çemberlitaş’taki merkez binasında yapılan toplantıya İKO Başkanı Mustafa Atayık, İKO Başkan Yardımcıları Burak Yakın ve İlhami Yazıcı ile özel bankaların temsilcileri katıldı. İKO Başkanı Mustafa Atayık, döviz fiyatlarındaki artışla birlikte bankaların altın kredi faizlerini yükseltmesi ve teminat artışlarının sektörde sıkıntıya yol açtığını belirtti. Atayık, akaryakıt ve döviz fiyatlarının düşüşe geçtiği bir ortamda kuyumcular olarak kredi faiz oranlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

Altın kredisine de KGF

Atayık, teminat yetersizliği yaşayan küçük ve orta boy işletmelere kefil olarak finansmana erişmelerine imkan sağlayan Kredi Garanti Fonu (KGF) şemsiyesine, altın kredisi alan kuyumcuların da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.