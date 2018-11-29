THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kuyumcular da faizden şikayetçi

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), kuyumcuların kredi faiz oranları ve teminat tutarlarıyla ilgili artan şikayetleri üzerine finans sektörünün önde gelen 6 bankasının yöneticileriyle Çemberlitaş’taki merkez binasında bir toplantı gerçekleştirdi.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:54
Kuyumcular da faizden şikayetçi

Türk kuyumculuk sektörünün en önemli temsil kuruluşlarından biri olan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), kuyumcuların kredi faiz oranları ve teminat tutarlarıyla ilgili artan şikayetleri üzerine finans sektörünün önde gelen 6 bankasının yöneticileriyle İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Sektör sıkıntıya girdi

İKO’nun Çemberlitaş’taki merkez binasında yapılan toplantıya İKO Başkanı Mustafa Atayık, İKO Başkan Yardımcıları Burak Yakın ve İlhami Yazıcı ile özel bankaların temsilcileri katıldı. İKO Başkanı Mustafa Atayık, döviz fiyatlarındaki artışla birlikte bankaların altın kredi faizlerini yükseltmesi ve teminat artışlarının sektörde sıkıntıya yol açtığını belirtti. Atayık, akaryakıt ve döviz fiyatlarının düşüşe geçtiği bir ortamda kuyumcular olarak kredi faiz oranlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

Altın kredisine de KGF

Atayık, teminat yetersizliği yaşayan küçük ve orta boy işletmelere kefil olarak finansmana erişmelerine imkan sağlayan Kredi Garanti Fonu (KGF) şemsiyesine, altın kredisi alan kuyumcuların da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:54
  1. Türk kuyumculuk sektörü
  2. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO)
  3. finans sektörü
  4. Çemberlitaş
  5. İKO Başkanı Mustafa Atayık
  6. İKO Başkan Yardımcıları Burak Yakın
  7. İlhami Yazıcı
  8. Kredi Garanti Fonu (KGF)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asgari ücret maratonunda ilk toplantı 6 Aralık’ta
    1. Asgari ücret maratonunda ilk toplantı..
    2. Eşref Hamamcıoğlu, divan başkanlarının..
    3. Koca: "Şehir hastanelerini bölgenin..
    4. Resmi Gazete’de yayımlandı... 4..
    5. Ekonomi güven endeki açıklandı
    6. Emlak vergisinde son gün yarın
    7. Karadeniz'de hurma hasadı başladı
    8. Gram altın, 205 liranın altına geriledi
    9. AYSAF 60. kez kapılarını açtı
    10. Astana'da Suriye konulu 11...
    11. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası
    12. Vestel Çağrı Merkezi 3. kez dünya..
    13. 6 milyon çalışan yeniden BES’leniyor
    14. Laboratuvarda mini plasentalar büyütüldü
    15. Anne adayları dikkat! Şişmanlık anne..
    16. Akaryakıta bir indirim daha geldi!
    17. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    18. Koca: "(Şehir hastaneleri) Ne Sağlık..
    19. Guterres'den G20 liderlerine çağrı
    20. ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye..
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!