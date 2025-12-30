  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Kuyumcudan 6 kilo altın çaldılar, BMW ile sefa sürerken yakalandılar!
Yerel

Kuyumcudan 6 kilo altın çaldılar, BMW ile sefa sürerken yakalandılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kuyumcudan 6 kilo altın çaldılar, BMW ile sefa sürerken yakalandılar!

Iğdır'da bir kuyumcudan 5-6 kilo altın çalan kasklı hırsızlar, çaldıkları altınlarla lüks araç satın aldı. Polis ekiplerinin titiz takibiyle yakalanan 3 şüphelinin BMW X5 marka lüks aracına el konuldu, zanlılar cezaevine gönderildi.

Iğdır’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kuyumcu soygununda, motosiklet ve kask kullanarak izini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin büyük planı çöktü. Gece yarısı iş yerinin kapısını kırarak içeri giren kasklı şahıs, piyasa değeri milyonları bulan 6 kilogram altını çuvala doldurup kayıplara karışmıştı.

SOYGUN PARASIYLA LÜKS TURU

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen İ.A. (kadın), B.Ö. ve M.B. kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri şüphelilerin izini sürerken, soygunun hemen ardından elde edilen gelirle BMW X5 marka lüks bir cip satın alındığını tespit etti.

Hırsızların lüks araç keyfi yarım kalırken, operasyonda çalınan altın ve paraların bir kısmı ele geçirildi. Suç gelirleriyle alınan araca ise savcılık kararıyla anında el konuldu.

4 AYRI SUÇTAN HESAP VERECEKLER

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli süreç başlatıldı. Şüphelilerin sadece hırsızlıkla kalmayıp, parayı aklama yoluna gitmeleri suç dosyalarını daha da kabarttı. Zanlılar hakkında şu suçlardan işlem yapılacak:

"İş yerinden hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama."

Kuyumcu sahibi Habip Temirak'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

 

Çalıntı araçla ATM’yi yerinden söktüler Amerikan usulü hırsızlık
Çalıntı araçla ATM’yi yerinden söktüler Amerikan usulü hırsızlık

Dünya

Çalıntı araçla ATM’yi yerinden söktüler Amerikan usulü hırsızlık

Hırsızlar ev sahibini öldürüp kaçtı
Hırsızlar ev sahibini öldürüp kaçtı

Yerel

Hırsızlar ev sahibini öldürüp kaçtı

2 kadından 2 milyonluk hırsızlık Kameralara yakalandılar
2 kadından 2 milyonluk hırsızlık Kameralara yakalandılar

Aktüel

2 kadından 2 milyonluk hırsızlık Kameralara yakalandılar

Camide pes dedirten ayakkabı hırsızlığı
Camide pes dedirten ayakkabı hırsızlığı

Yerel

Camide pes dedirten ayakkabı hırsızlığı

Ayakkabı hırsızı kameraya böyle yakalandı
Ayakkabı hırsızı kameraya böyle yakalandı

Yerel

Ayakkabı hırsızı kameraya böyle yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23