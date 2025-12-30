Kuyumcudan 6 kilo altın çaldılar, BMW ile sefa sürerken yakalandılar!

Iğdır’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kuyumcu soygununda, motosiklet ve kask kullanarak izini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin büyük planı çöktü. Gece yarısı iş yerinin kapısını kırarak içeri giren kasklı şahıs, piyasa değeri milyonları bulan 6 kilogram altını çuvala doldurup kayıplara karışmıştı.

SOYGUN PARASIYLA LÜKS TURU

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen İ.A. (kadın), B.Ö. ve M.B. kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri şüphelilerin izini sürerken, soygunun hemen ardından elde edilen gelirle BMW X5 marka lüks bir cip satın alındığını tespit etti.

Hırsızların lüks araç keyfi yarım kalırken, operasyonda çalınan altın ve paraların bir kısmı ele geçirildi. Suç gelirleriyle alınan araca ise savcılık kararıyla anında el konuldu.

4 AYRI SUÇTAN HESAP VERECEKLER

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli süreç başlatıldı. Şüphelilerin sadece hırsızlıkla kalmayıp, parayı aklama yoluna gitmeleri suç dosyalarını daha da kabarttı. Zanlılar hakkında şu suçlardan işlem yapılacak:

"İş yerinden hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama."

Kuyumcu sahibi Habip Temirak'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.