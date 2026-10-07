Kuyumcuda oyuncak silahla soygun: Şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde oyuncak silahla kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli tutuklandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan A.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çerkezköy Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı'nda dün, kuyumcuya gelen maskeli şüpheli, oyuncak silahla kadın çalışanı tehdit ederek ziynet eşyalarını istemişti. Çalışanın tepki göstermesi üzerine iş yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatmıştı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli A.U'yu gözaltına almıştı.