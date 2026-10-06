MASAK 20 milyonluk vurgunu deşifre etti! CHP'li belediyede soygun ağı çökertildi
İzmir Bayraklı Belediyesi’nde CHP’li eski Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın başını çektiği dev yolsuzluk ve rüşvet skandalında yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Sayıştay, Mülkiye müfettişleri ve MASAK incelemeleriyle büyüyen soruşturmada dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Dosyadaki raporlara göre kamu zararının 20 milyon lirayı aştığı, belediyeden iş alan bazı firmalardan ise 4,6 milyon liralık rüşvet niteliğinde para transferi tespit edildi.