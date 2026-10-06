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MASAK 20 milyonluk vurgunu deşifre etti! CHP'li belediyede soygun ağı çökertildi

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MASAK 20 milyonluk vurgunu deşifre etti! CHP'li belediyede soygun ağı çökertildi

İzmir Bayraklı Belediyesi’nde CHP’li eski Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın başını çektiği dev yolsuzluk ve rüşvet skandalında yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Sayıştay, Mülkiye müfettişleri ve MASAK incelemeleriyle büyüyen soruşturmada dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Dosyadaki raporlara göre kamu zararının 20 milyon lirayı aştığı, belediyeden iş alan bazı firmalardan ise 4,6 milyon liralık rüşvet niteliğinde para transferi tespit edildi.

#1
Foto - MASAK 20 milyonluk vurgunu deşifre etti! CHP'li belediyede soygun ağı çökertildi

Bayraklı Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Önceki dönem CHP'li Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da gözaltına alındığı, MASAK ve Sayıştay raporlarıyla derinleştirilen soruşturmada, 20 milyon lirayı aşan kamu zararı ile rüşvet ağının uzandığı siyasiler, bürokratlar ve aile üyeleri tek tek deşifre edildi.

#2
Foto - MASAK 20 milyonluk vurgunu deşifre etti! CHP'li belediyede soygun ağı çökertildi

Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönem yönetimine ve belediye iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yürütülen dev operasyonun ayrıntıları netleşti. Önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamaları yöneltildi.

#3
Foto - MASAK 20 milyonluk vurgunu deşifre etti! CHP'li belediyede soygun ağı çökertildi

SAYIŞTAY VE MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ RAPORLADI: Soruşturmanın temel dayanağını, Sayıştay müfettişlerinin 3 Ocak 2025 tarihinde BAYBEL AŞ'ye yönelik gerçekleştirdiği mali denetimler ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu raporları oluşturdu. İncelemelerde, 2024 yılında gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde ciddi usulsüzlükler yapıldığı, mal ve hizmet alımlarında mükerrer faturalar düzenlenerek fahiş ödemelere imza atıldığı tespit edildi. Özellikle dönemin Özel Kalem Müdürü ve BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U.'nun sorumluluğundaki harcamaların bilirkişi raporlarıyla da teyit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

#4
Foto - MASAK 20 milyonluk vurgunu deşifre etti! CHP'li belediyede soygun ağı çökertildi

MASAK PARA TRAFİĞİNİ DEŞİFRE ETTİ: Operasyonun en dikkat çekici kısımlarından birini ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) tespit ettiği para trafiği oluşturdu. İncelemelere göre, ihalelerde ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle bağlantılı olduğu, bazı hizmetlerin yalnızca kağıt üzerinde yapılmış gibi gösterildiği tespit edildi. MASAK hesap hareketleri üzerinden yapılan incelemelerde, firmalara yapılan hak ediş ödemelerinin daha sonra şirketler arasında paylaştırıldığı belirlendi. Ayrıca BAYBEL AŞ tarafından firmalara aktarılan paraların bir kısmının eski BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı B.U., kardeşi H.U. ve önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın şahsi hesaplarına aktarıldığı belgelendi. Savcılık, Serdar Sandal'ın liderliğini yaptığı değerlendirilen bu yapının, emir-komuta zinciri içerisinde ve süreklilik arz edecek şekilde hareket ettiğini vurguladı.

#5
Foto - MASAK 20 milyonluk vurgunu deşifre etti! CHP'li belediyede soygun ağı çökertildi

MİLYONLUK VURGUN VE RÜŞVET ÇARKI: Mali uzmanların raporlarına göre, 2023-2024 yıllarını kapsayan usulsüz iş ve işlemler neticesinde toplam 20 milyon 85 bin 188,5 lira kamu zararına yol açıldı. Ayrıca, belediyeden doğrudan temin alan firma sahiplerinin, Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet niteliğinde para transfer ettiği de raporlandı.

#6
Foto - MASAK 20 milyonluk vurgunu deşifre etti! CHP'li belediyede soygun ağı çökertildi

GÖZALTINDA SİYASİ İSİMLER DE VAR: 48 kişilik gözaltı listesinde, bürokratlar ve firma sahiplerinin yanı sıra siyaset dünyasından da kritik isimler yer alıyor. Sandal döneminde de görevde olan mevcut CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ile geçmiş dönem CHP Bayraklı İlçe Başkanı Levent Ölçer evlerinden gözaltına alındı.

#7
Foto - MASAK 20 milyonluk vurgunu deşifre etti! CHP'li belediyede soygun ağı çökertildi

Ayrıca YENİ Partili belediye meclis üyesi Yusuf Metin'in yanı sıra, CHP'li eski meclis üyeleri Ertuğrul Civelek, Hatice Tatlı ve Gaffar Akkel de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

#8
Foto - MASAK 20 milyonluk vurgunu deşifre etti! CHP'li belediyede soygun ağı çökertildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal ve B.U.'nun kardeşi H.U. ile birlikte, usulsüz mal ve hizmet alımlarına imza atan diğer personelin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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