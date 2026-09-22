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Yerel Kuyumcuda ateş açıp kaçmaya çalıştı: 2 yaralı
Yerel

Kuyumcuda ateş açıp kaçmaya çalıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kuyumcuda ateş açıp kaçmaya çalıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kuyumcudaki silahlı soygun girişiminde iki kişi yaralandı. Altınları alamadan kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnafın müdahalesiyle yakalanıp polise teslim edildi.

Salihli’de kuyumcuya giren silahlı şüphelinin kaçışı, sokaktaki esnaf tarafından durduruldu. İş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç.’nin yaralandığı olayda, şüpheli Z.B. gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Eskicami Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa plakasız motosikletle gelen Z.B., kask ve kar maskesiyle yüzünü gizleyerek kuyumcuya girdi. Silah doğrulttuğu M.Ş. ve N.Ç.’den altınları çıkarmalarını isteyen şüpheli, direnişle karşılaşınca rastgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralandı.

KAÇIŞINI ESNAF ENGELLEDİ

Altınları alamadan iş yerinden çıkan Z.B., kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalandı. Şüpheliye müdahale eden Mehmet Ay, yaşananları “Elime aldığım parke taşını kaçarken şüpheliye fırlattım ve bu sırada silahı elinden düştü. Sonra da üzerine atlayarak yere düşürdüm” sözleriyle anlattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Esnafın polise teslim ettiği Z.B. gözaltına alınırken, yaralı M.Ş. ve N.Ç. ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇARKEN SİLAHINI ÇEVREDEKİLERE DOĞRULTTU

Soygun girişimi hem bir vatandaşın cep telefonu kamerasına hem de çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonu kaydında, şüphelinin kaçışı sırasında silahını dışarıdaki insanlara da doğrulttuğu görüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise Z.B.’nin dükkâna girişi ve kaçışının ardından yaralıların dışarı çıktığı anlar yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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