0553 313 94 23

Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Diyarbakır’da petrol kuyusundan ham petrol çalmak isteyen zanlı, 17 adet bidon içerisinde 980 litre ham petrolle yakalandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:32
Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı

Diyarbakır’da petrol kuyusundan ham petrol çalmak isteyen zanlı, 17 adet bidon içerisinde 980 litre ham petrolle yakalandı.


Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, petrol boru hattından hırsızlık olaylarının önlenmesi ve hırsızlık olaylarının aydınlatılması maksadıyla gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Kayapınar ilçesi Baykara Mahallesi mülki sınırları içerisinde Türkiye Petrolleri’ne ait ham petrol kuyularından hırsızlık olayının gerçekleştirileceği duyumu alındığı belirtildi. Açıklamada, ’’Devam eden çalışmalar neticesinde, bahse konu bölgede 9 Ağustos 2019 Cuma günü icra edilen devriye esnasında bir şüpheli şahsın petrol kuyusundan ham petrolü bidonlara doldurmak suretiyle çalmış ve bu bidonları aracına yüklemeye çalıştığı görülmesi üzerine devriye ekibince olaya müdahale edilerek şüpheli M.N.E. isimli şahıs olaya konu olan aracı ile birlikte olay yerinde yakalanmıştır. Şüpheli şahsın aracının içerisinde ve olay yerinde yapılan adli aramada aracın arka bölümüne istiflenmiş 17 adet bidon içerisinde toplam 980 litre ham petrol ele geçirilmiştir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FIFA Balıkesirspor’un transfer yasağını kaldırdı
    1. FIFA Balıkesirspor’un transfer..
    2. Tekirdağ’da 118 litre kaçak içki..
    3. Yazın sıcağına serinletici ikram
    4. Bayramda uzun yola çıkacak..
    5. Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza
    6. Bayram öncesi trafik kontrolleri arttı
    7. (Özel) ‘Değnekçilere’ para ödemek..
    8. Sağlık Bakanlığı, Kurban kesiminde..
    9. 10.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. Bazlama nasıl yapılır?
    11. Çarşı pazarda bayram yoğunluğu..
    12. Ah şu dirsekler! Bu yöntem pul pul..
    13. Jandarmadan bayram öncesi trafik..
    14. Ankara İtfaiyesi’nden tatil ve bayram..
    15. Mersin’de 72 bin 500 adet extacy hap..
    16. Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak..
    17. (Özel) Sarıyer’de hız yapan..
    18. Deriner Barajı dolulukta yüzde yüz..
    19. Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı
    20. ATO Başkanı Baran’dan Kurban Bayramı..
    21. (Özel) Engellilere genel anestezi..
    22. Lavanta tarlalarına "fotoğraf çektirme..
    23. Geçen seneye oranla kurban satışı..
    24. ’Türkiye Bursları’ programına rekor..
    25. Krediyle kurban olmaz
    26. Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya..
    27. Akpınar Yaşam Merkezi kadınlara gelir..
    28. Türkiye huzur ve trafik uygulaması-2
    29. Bayram Arefesi İstanbul'da trafik..
    30. Jandarma trafik ekiplerinden “Hayatı..
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü