Kuyuda can pazarı... Çalışmalar sürüyor... 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı

İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan ve kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan, 7-8 kişi oldukları belirtilen grubu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde çok sayıda AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Derneği (BAKUT), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Çalışmalar sürüyor

İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerin çalışması sonucu Ömer K. (35), Recep E. (58) ve Mümin S. (60) kuyudan çıkarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çalışmalarını yürüten ekipler, daha sonra bir kişiyi daha çıkarmayı başardı. İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Mümin S. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ekiplerin, diğer mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

4 kişiye gözaltı

Bölgede dedektörlerle gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti.

Öte yandan kuyuya inen kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen İ.T, T.C, H.A ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H'nin gözaltına alındığı öğrenildi

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