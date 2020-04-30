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Aktüel

Kuyucak’ta sokak hayvanları unutulmadı

Kuyucak Kaymakamlığı, koronavirüs dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla yeterli olarak beslenemeyen sokak hayvanlarını unutmadı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:47:15 -
Kuyucak’ta sokak hayvanları unutulmadı

Kuyucak Kaymakamlığı, koronavirüs dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla yeterli olarak beslenemeyen sokak hayvanlarını unutmadı. Kaymakam Yılmaz Kurt’un talimatıyla besleme odaklarına 54 paket mama dağıtıldı.


Kuyucak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında geçici süre ile kapatılan veya işlemleri kısıtlanan işletmeler nedeniyle hayvan dostlarımız yeterli beslenemediği için İlçemiz Kaymakamı Sayın Yılmaz Kurt’un talimatıyla; Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın finansman desteği ile 54 paket fenni mama alımı yapılmış olup, ilçemiz Belediye Başkanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinesinde, Pamukören Mahallesi’nde bulunan hayvan besleme noktasına ve yine İlçe merkezinde bulunan 30 adet hayvan besleme kitine bu fenni mamalarının dağıtımı periyodik olarak yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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