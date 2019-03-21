Kuyucak’ta fidanlar toprakla buluştu AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidanlar öğrenciler ve protokol tarafından toprakla buluşturuldu.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidanlar öğrenciler ve protokol tarafından toprakla buluşturuldu.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Orman Şefliği yetkilileri, daire amirleri, Kuyucak Şehit Bahri Uçuş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile birlikte ağaç dikme ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Şehit Bahri Uçuş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde okuyan150 öğrenci adına, etkinlik kapsamında fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi. Ertürk, “Amacımız ağaçlandırmaya uygun şartların sağlanmasıyla fidan dikim etkinlikleri düzenleyerek ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmelerini sağlamak ve toplumda çevre koruma konusunda farkındalığı artırmaktır" dedi.

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