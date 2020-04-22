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Aktüel

Kuyucak Belediyesi vatandaşlara bayrak dağıttı

Kuyucak Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu’nun 100.

2020-04-22 20:10:22 -
Kuyucak Belediyesi vatandaşlara bayrak dağıttı

Kuyucak Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu’nun 100. Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu’nun 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara Türk Bayrağı, Atatürk Bayrağı ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün 23 Nisan mesajının bulunduğu broşürü dağıtıldı.



Başkan Ertürk, Türkiye olarak 23 Nisan perşembe akşamı İstiklal Marşı’nın okunacağının altını çizerek; “haydi Kuyucak; 23 Nisan perşembe akşamı saat 21.00’de İstiklal Marşımızı evlerimizde ve balkonlarımızda hep birlikte okuyacağız” dedi.

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