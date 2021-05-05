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Gündem Kuytul’un provokasyonu sonrasında ilginç gelişme! Gaziantep Emniyet Müdürü Zeybek, emekliliğini istedi
Gündem

Kuytul’un provokasyonu sonrasında ilginç gelişme! Gaziantep Emniyet Müdürü Zeybek, emekliliğini istedi

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, kentteki 3 camide itikaf yapacaklarını söyleyen ve uyarılara rağmen dağılmayan 76 kişinin gözaltına alınmasının ardından yaşananlar üzerine emekliliğini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 10:13:00 - 2021-05-05 10:54:24
Kuytul’un provokasyonu sonrasında ilginç gelişme! Gaziantep Emniyet Müdürü Zeybek, emekliliğini istedi

Cengiz Zeybek, yazılı açıklama yaparak, 37 yıldır emniyet teşkilatında özveriyle görev aldığını belirtti. Açıklamasında pazar günü yaşananlara da değinen Zeybek, şunları kaydetti: 

"1984 yılında Komiser Yardımcısı olarak başladığım şerefli mesleğimde, verilen her görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret ettim. 2009’da Kars İl Emniyet Müdürü olarak, 17-25 Aralık 2013’te hainlerin sızdığı yargı ve emniyet odaklı darbe girişimi ertesinde İstanbul’da Polis Başmüfettişi olarak, 19 Ocak 2014’te Adana’da hain FETÖ’cülerin MİT tırlarını arama girişiminin başarısızlığa uğratılmasında ve 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Adana Emniyet Müdürü olarak, sonrasında Balıkesir ve en son Gaziantep’te İl Emniyet Müdürü olarak verilen emaneti yerine getirmeye çalıştım. 02 Mayıs 2021 Pazar günü Gaziantep’te, kendilerini ‘Furkan Gönüllüsü’ olarak adlandıran bir grup camilerimizde kalabalıklar halinde toplanmış, ilgililerin kararlı duruşu sonucu dağılmışlardır. Gelen istihbari bilgilere göre, itikaf bahanesiyle camilerden çıkılmayacağı, kimi oluşumların geçmişte denediği gibi ‘Sivil İtaatsizlik’ ve ‘Alternatif Cuma’ benzeri bir girişim içinde olunacağı bilgisi alınmıştır. Gaziantep İl Müftüsünün 03.05.2021 günü saat 05.40’ta 40-50 kişilik grupların camileri boşaltmamakta direndiğine ve desteğe ihtiyaçları olduğuna dair talebi üzerine, tarafımdan günün nöbetçi müdürüne yeterince kuvvet alarak din görevlilerine destek olunması talimatı verilmiştir."

Cengiz Zeybek, açıklamasını şöyle sürdürdü: 

"Pandemi koşullarında alınan önlemleri çarpıtarak halkımızı kışkırtmak amacıyla İslam dininin kutsalları da istismar edilmek suretiyle bir provokasyon girişiminde bulunulmuştur. Salgın sebebiyle alınan tedbirlere uymamak; toplum sağlığını hiçe sayarak tehlikeye düşürmek olduğu gibi, dinimize göre de büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. Her gün yüzlerce kişinin vefat ettiği bir ortamda, önce sözlü ikazlarda bulunulmuş, grubun hakaret ederek eylemlerine devam etmesi üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir. Ancak bu haklı müdahale esnasında orada bulunmaması gereken bir personelimiz, bizim de asla kabul edemeyeceğimiz bir şekilde cami içinde biber gazı kullanmış ve derhal görevden uzaklaştırılarak sorumlular hakkında gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır. Bugüne kadar edindiğim devlet tecrübesi ve görev bilincim; bu haklı ama provokatörlerin ekmeğine yağ süren bir personelin sorunlu müdahale biçimini, devletimizin ve Türk Polis Teşkilatının yıpratılmaması adına, emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım Emniyet Teşkilatından 04.05.2021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım. Beni dört ilin İl Emniyet Müdürlüğüne layık görüp emanet eden devlet büyüklerime, birlikte görev yapmaktan onur duyduğum adli, askeri ve mülki erkan ile tüm meslektaşlarıma, bu zorlu meslek yaşantım boyunca daima destek ve fedakarlıklarıyla yanımda olan eşim ve evlatlarıma, her şeyin en iyisine layık yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Ne olmuştu?

Gaziantep'te, pazar günü 3 camide toplanan bazı kişiler, ramazan ayı sonuna kadar itikafta bulunacaklarını söyledi. Cami görevlilerinin dışarı çıkmalarını istediği, kendilerini 'Furkan Vakfı gönüllüleri' olarak adlandıran ve sürekli çeşitli provokasyonlara imza atanlardan 76 kişi, uyarılara rağmen dağılmayınca durum polise bildirildi. Gelen polis ve bekçi ekipleri, dışarı çıkmamakta ısrar edip, devlete karşı 'sivil itaatsizlik' başlattığını söyleyen kişilere müdahalede bulundu. Bir bekçinin biber gazı kullandığı müdahale ile gözaltına alınan 76 kişiye para cezası uygulandı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Gaziantep Valiliği ise yaşananların ardından sosyal medyada camiye postallar ile girildiği iddiasını yalanlayıp, bu kişilerin amaçlarının provokasyon olduğunu açıklayarak, camide biber gazı kullanan personelin açığa alındığını duyurdu.

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek kimdir? Cengiz Zeybek nereli?
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek kimdir? Cengiz Zeybek nereli?

Biyografi

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek kimdir? Cengiz Zeybek nereli?

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Yorumlar

Hsn

Sıkıyı görünce emeklilik isteği yazıkki sayın bakan sana, güvenmiş. Yarı yolda, bıraknak olur mu. Yaptığın yanlış değil ki ne diye vefasızlık edip kaçarsın yazık sana, çok yazık
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Murat

Ey şerefli müdür bey bir avuç namussuz provakatoru oradan çıkarmak ki az bile yapmis polis agizlri burunlari şu mübarek ramazan gününde Çarşamba pazarına donmeliydi ki biraz içimiz soğurdu ama buda kafi görevinize devam edin son bir şey ABD bunları atatürkçüleri kullanıp atıyor tuvalet kağıdı hesabı defterleri dürülecek ona yazık olacak bu ülkenin vatansever insanları yine yoluna devam edecek
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