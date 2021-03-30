Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!

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Geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında Teravih Namazı'nın kılınmamasına karşın, beraberindeki kalabalıkla yol ortasında namaz kılmaya kalkarak provokasyona soyunan Alparslan Kuytul, yeniden sahneye çıktı. "Ben bu sene de zaten bekliyordum. Ramazan'a şurada 15 gün kaldı. Aynı laflar yeniden gündemde." diyen Kuytul, AK Parti iktidarını akıl dışı sözlerle hedef aldı: Ramazan'ı sönük geçirtecekler. Niyetleri bu. 'Herkes evine kapansın' diyecekler ama iş hayatını yine büyük ihtimalle devam ettirecekler. Olan yine camiye olacak, yine Ramazan'a olacak." dedi.

İslam düşmanlığı ile itham etti!

"Bu yaptıkları İslam düşmanlığı, başka birşey değil." diyerek ağır hakaretler savuran Kuytul, "Müslümanlar bunun mücadelesini vermek zorundadır. Bunun önüne geçilmesi gereklidir. Ben o zaman bu meseleye dikkat çektim. Bazı tarikatlar ve hocalar bana tepki gösterdiler. 'Bir tek siz mi Müslümansınız?' dediler. Sen de Müslümansan sen de tepki göster. Madem Müslümanmışsın, görmüyor musun bu yapılanı?" ifadelerini kullandı.

Yakışıksız uslüpla kendisine tepki gösterenleri eleştirdi

Kendisine tepki gösterenleri de yakışıksız bir uslüpla eleştiren Kuytul, şunları söyledi:

"Sen bugüne kadar hangi meseleye tepki gösterdin? 'Biz de Müslümanız. Biz de isteriz Teravih Namazı kılalım. Biz de isteriz Ramazan çalışmaları olsun. Ama işte Covid 19 var' falan diyorlar. Sen inanıyor musun? Sakalından utan sakalından."