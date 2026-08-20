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Yerel Yabancılar İletişim Merkezi umut oldu! 15 bin 854 kişinin hayatını kurtardık
Yerel

Yabancılar İletişim Merkezi umut oldu! 15 bin 854 kişinin hayatını kurtardık

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Yabancılar İletişim Merkezi umut oldu! 15 bin 854 kişinin hayatını kurtardık

Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça olmak üzere 5 dilde haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157), 11 yılda 1030 acil yardım çağrısı alırken, 15 bin 854 kişinin kurtarılmasını sağladı.

Yazıcı, YİMER 157'nin 11. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki çağrı merkezine yaptığı ziyarette, Türkiye'de bulunan her yabancının hukukun teminatı altında güven içinde yaşayabildiğini, farklı kültürlerin ülkeye kattığı çeşitliliğin sosyal hayat, ekonomi ve akademik dünyaya önemli katkı sağladığını belirtti.

Çağrı merkezinin 20 Ağustos 2015'te hizmet vermeye başladığını hatırlatan Yazıcı, Türkiye'de bulunan yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma ve gönüllü geri dönüş başta olmak üzere Göç İdaresi Başkanlığının görev alanına giren birçok konuda merkezden hızlı ve güvenilir bilgi alabildiğini aktardı.

Yazıcı, merkezin Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça olmak üzere 5 dilde hizmet verdiğini, bilgi almak isteyenlerin hafta içi 08.00-18.00 saatlerinde YİMER 157'ye ulaşabildiğini, acil yardım ve ihbar hattının ise haftanın 7 günü 24 saat hizmet verdiğini dile getirdi.

 

Yabancıların ülkeye kanunlara uygun şekilde gelmesinin, uygun şartlarda kalmasının ve Türkiye ile kendi ülkeleri arasında güçlü bağlar kurmasının önemine dikkati çeken Yazıcı, yabancılara telefonun yanı sıra webchat, e-posta, SMS ve sosyal medya kanalları üzerinden de hizmet sunduklarını belirtti.

Yazıcı, "Biz YİMER 157 olarak 11 yılda 27 milyon 713 bin çağrı karşıladık. Bu çağrılarda toplam 42 milyon dakikalık görüşme gerçekleştirdik." dedi.

İlk aramada yüzde 99 oranında çözüm sağlandığını, günlük ortalama 10 bin çağrı alındığını aktaran Yazıcı, acil yardım çağrılarına ilişkin, "Bugüne kadar aldığımız 1030 acil yardım çağrısı sayesinde 15 bin 854 kişinin hayatı kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmaların uluslararası alanda da karşılık bulduğunu belirten Yazıcı, Avrupa ve Dünya Çağrı Merkezi Ödülleri de dahil olmak üzere 10 uluslararası ödül aldıklarını söyledi.

 

"Uluslararası öğrenciler okula kayıt süreçleri hakkında bilgi talep ediyor"

Uluslararası öğrencilere yönelik hizmetlerin de önemli bir çalışma alanı olduğunu vurgulayan Yazıcı, bu öğrencileri yalnızca eğitim hayatının bir parçası olarak değil, Türkiye ile dünya arasında kurulacak kültürel, ekonomik ve diplomatik bağların önemli birer köprüsü olarak gördüklerini ifade etti.

Uluslararası öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yazıcı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan protokol sayesinde öğrencilerin YİMER 157'yi aradıklarında kendi konularıyla ilgili doğrudan yabancı temsilcisine bağlanabildiğini aktardı.

 

Bunun için telefonda "2" tuşuna basılmasının yeterli olduğuna işaret eden Yazıcı, "Gelen çağrılara baktığımızda uluslararası öğrencilerin en çok okula kayıt süreçleri, öğrenci ikamet izni başvuruları ve başvuru sonuçları ile mezuniyet süreçleri hakkında bilgi talep ettiklerini görüyoruz." diye konuştu.

Ziyaretin ardından İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Yazıcı, Başkan Yardımcısı Murat Karakaya, Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ahmet Dalkıran, Uyum Daire Başkanı Abdulsamet Korkut ve YİMER personelinin katılımıyla merkezin 11. yılını kutladı.

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