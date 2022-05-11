Son dönemlerde sıklıkla provokatif olaylarla gündeme gelen Kuytul grubunun lideri Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul geçtiğimiz gün yeniden gözaltına alındı.

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Kuytul grubunda niye kimse konuşmuyor?” başlıklı bugünkü köşe yazısında Kuytul grubunun iç yüzünü ortaya koydu.

İşte o yazı;

Hz. Muhammed (sav) ile birlikte, peygamberlik dönemi bitti.

Artık peygamber gelmeyecek..

Peygamber yolundan gidenler, hataları ile, doğruları ile, peygamberler gibi iddialı olmadan, insanları doğru yola çağırabilirler de..

“Küçük küçük dağları (haşa) ben yarattım” havasında..

Peygamberlerin bile kaçındığı kibirle hareket etmeye kalkarlarsa..

Duvara toslamaları kaçınılmaz oluyor..

Şunu da göz ardı etmemek gerekir..

Ağzı laf yapan kim olursa..

Bazen dindar görünenlerden, bazen diğer gruplardan derin yapılar hemen onlara bir çengel takar..

Kimi zaman onları koruyup, kimi zaman cesaret verip pervasızlaştırır, boylarının çok üstünde işlere koyulmalarına tahrik eder..

Alpaslan Kuytul grubuna sözü getireceğim..

Peşinen söyleyeyim.

Kuytul’un başına gelenlerin hemen hepsinin, “kibri” kaynaklı olduğu kanaatindeyim..

FETÖ’nün 17-25 Aralık operasyonlarından birkaç ay sonrasından itibaren, dolaylı yollardan da olsa, “Konferans verdirmiyorlar” şeklinde şikayetleri, grup içinden dillendiriliyordu..

AK Parti iktidarını kendilerine yakın gördükleri halde.. Yıllarca kendilerine o imkanların verildiğini en iyi kendileri bildikleri halde..

Özellikle de, AK Parti iktidarını devirmek üzere kılıçları kuşanan FETÖ’nün, devlete nasıl sızdığını gördükleri halde..

Kendilerine şu ilde, bu ilçede 2013 sonrasında konferans salonu verilmediği için, AK Parti’ye derinden derine kavga başlatmışlardı..

Oysa..

Alpaslan Kuytul kim?

Şu ilde veya bu ilçede konferans vermesi konusunda, kendisine veya bir başkasına (haşa) ilahi bir emir mi gelmiş?

Konferans salonlarını tahsis etmeyenlerin, aslında suni sorunlar üreterek, ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen FETÖ’cüler olma ihtimali de güçlü ama..

Diyelim ki, “Biz iktidarda olanı tanırız. İktidar sözünü geçiremiyorsa, sonucuna katlanır. Biz de eleştirimizi, derin mahfillere değil, devlete sızanlara değil, sandıktan çıkan iktidara yaparız” söyleminde, Kuytulcular haklı..

Ama “Kuytul her gittiği yerde, kendisine konferans salonu tahsis edilecek” diye, vahiy kaynaklı bir emir mi var ki, bu konferans salonu tahsis etmeyi o kadar abartıp, dini anlatmayı bile bırakıp, “Tek hedef AK Parti eleştirisi” noktasına evrildiler?

Sonrasında..

Kuytul’un aslında siyasi bir derin bilgisi olmadığı halde..

Siyasi olayları analiz noktasında, çok da ayrıntılı altyapısı olmadığı halde..

AK Parti iktidarı ve Tayyip Erdoğan’a yönelik düşmanca eleştirilere yoğunlaştılar.

Dini bir grup görüntüsündesiniz..

O iddiadasınız..

Ama siyasi eleştirileri, dini sohbetlerin hemen bütününün içine, bocalıyorsunuz..

Bazen konuşmalara bakıyorsunuz, dini sohbet adı altında, iki dakika dini bilgi veriliyor ise.. 5 dakika, siyasi konuşma yapılıyor..

Buralardan başlayan yoldan savrulma hali..

En nihayetinde..

Bu grubu, tek hedefi iktidar karşıtlığı yapma noktasına getirdi.. Bu uğurda din karşıtı partilerle işbirliği yapma noktasına getirdi..

Kimseyi, salt iktidar karşıtı diye suçlayamam..

Ama (...)