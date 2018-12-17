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Kuyruğun sonu gelmedi! 6 aylık iş için rekor başvuru

Kahramanmaraş'ta açılan 6 aylık bir iş ilanına başvurmak isteyen işsiz vatandaşlar, İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:52
Kuyruğun sonu gelmedi! 6 aylık iş için rekor başvuru

Kahramanmaraş'ta Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında bin kişinin alınacağı işlere girmek isteyenler İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kentte 660'ı belediyelerde, 340'ı da müftülük, valilik, üniversite, sağlık müdürlüğü gibi kurumlarda 6 ay süreliğine istihdam edilmek üzere İŞKUR tarafından işçi alım ilanı çıkarıldı. İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturunca vatandaşlar yoğunluk nedeniyle gruplar halinde içeri alınarak müracaatta bulundu.

İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, TYÇP kapsamında Türkiye genelinde istihdam edilecek 70 bin kişiden 1000'inin Kahramanmaraş'taki kurumlarda görevlendirileceğini ifade ederek, maaş ve sigorta primlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını söyledi. Kurumlarda istihdam edilecek kişilerin çevre temizliği, çevre düzenlemesi, kamusal altyapının yenilenmesi, eğitim kurumlarının çevre düzenlemesi ve temizliği, ağaçlandırma, kültürel mirasın korunmasına yönelik kazı çalışmalarında görevlendirileceğini kaydeden Yüce, "Belediyelerimiz, müftülük gibi kurumlar için müracaatları bugün başladı. 17-21 Aralık tarihleri arasında cuma günü mesai bitimine kadar bu müracaatları alacağız" dedi.

Hafta sonu tatil olan işler tercih ediliyor

Yüce, 6 ay üreyle istihdam edilecek kişilerin noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceğini de söylerken. İnsanların çalışma saatinin günlük 8 saat ve haftada 5 gün olduğunu ve bu nedenle bu işlerde çalışmayı tercih ettiğini dile getirdi ve şunları söyledi:

"Çalışma saatlerinin gündüz, vardiyasız oluşu, hafta sonu tatilinin olması nedeniyle özel sektördeki bu tekstil ve diğer alanlardaki işlere göre daha hafif olmasından dolayı tercih nedeni olmakta. Kasım ayı sonu itibariyle istatistikleri elimize aldığımızda özel sektör iş yerlerinden yaklaşık 18 bin açık iş almışız, ancak bunun 15 binini işe yerleştirebilmişiz. Aradaki 3 binlik fark, şu anda bu alanda çalışmak isteyen insanlar için açık iş olarak beklemektedir. Bu iş arayanlarda daha çok iş beğenmeme yani aynı ücrete göre daha hafif, gece vardiyası, tozu toprağı, iş kazası riski olmayan alanlarda iş arıyorlar genellikle. Bugün de işsizlik rakamları yüzde 11.4 olarak açıklandı. Ben, Kahramanmaraş'ta işsizlik oranının bu oranın çok çok altında olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:52
  1. Kahramanmaraş
  2. İŞKUR
  3. iş kuyruğu
  4. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP)
  5. 6 aylık iş için başvuru kuyruğu

YORUM YAZ

  • AlperAlper38 dk önce
    İşsizlik falan yalan,dış güçler!işte,bizi çekemiyorlar.Ekenomi süper olmasa ,yöneticiler de peygamber gibi yaşamazmıydı?Sabah akşam,ezan,başörtüsü,Kuran,adil paylaşım diyenler hiç yalan söylermi?Allah yakar sonra,bir de yalan söylersen sana kimse inanmaz,aptallar hariç tabiii.
  • şeref.....şeref.....51 dk önce
    her gün yazarlarınız gazeteniz chp düşmanlıgı atatürk düşmanlıgı yapacagına erdogana yalakalik yalamalik yapacagiz diye kırk takla atarak gercekleri carpıtacagına böyle gerceklerianlatsinlar
  • SertanSertan1 sa önce
    ... ekonomi tıkırında ıssız kimsede yok
  • ErdemErdem1 sa önce
    Ben esnafim esnaflik işsizlikden betet sigorta primimi bile odeyemiyorum ...napcaz bilmiyom
  • vatandasvatandas1 sa önce
    Allah milletimizin yardımcısı olsun
  • Mardinli hocaMardinli hoca1 sa önce
    Bu kuyruklar neye dalalet eder geçler issizdirler.Devlet habire kadınlar çalıştırıyor erkekler işsiz dolaşıyor işte durum ortada.Halbuki kadın kadınlığı yapsaydı bu hale düşmeyecektik
  • hasanhasan1 sa önce
    sizin başarınız,,,gurur duyun
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    desene ekonomimiz güzel işsizlik oranlarımız çok düşük. yazıklar olsun bu milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyenlere
  • misafirmisafir1 sa önce
    DEMEK KI NEYMIS! HALKIN EKONOMISI TIKIRINDA DEGILMIS..

Günün Özeti

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