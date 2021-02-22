Kuyruğu sıkışan Gergerlioğlu: Dokunulmazlık zırhına sarıldı ama...

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FETÖ ve PKK sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay tarafından onanan hapis cezası sebebi ile Anayasa Mahkemesi’ne itirazda bulunacaklarını açıkladı. Hakkında verilen kararı siyasi olarak nitelendirerek iktidarı hedef alan sözde insan hakkı savunucusu Gergerlioğlu, "Hiçbir ceza beni yolumdan vazgeçiremez." dedi.

Dokunulmazlık zırhına sarıldı!

Milletvekili seçilmeden önce yaptığı bir paylaşım nedeni ile 'terör örgütü propogandası yapmak' suçunu işleyen Gergerlioğlu 'dokunulmazlık' zırhına sığınarak, "Bana bu milletvekilliğini millet verdi, kimse de alamaz. Uyduruk kararla almaya kalkarlarsa bilsinler. Ben yine milletin vekiliyim. Son nefesime kadar milletin vekilliğini yaparım." diye konuştu.

Çıplak arama yalanına devam etti

FETÖ sevici Gergerlioğlu, 'çıplak arama' yalanını sürdürerek, şunları söyledi: "İnsan hakları ihlaline uğrayan mazlumların, mağdurların mücadelesi. O yüzden ben boyun eğmem. Bunu herkes bilsin. Kesinlikle biz hukuksuz saldırılara boyun eğecek insan değiliz. Böyle bir insan olsaydık meydanlara çıkmazdık. İnsan hakları savunuculuğu alanına hiç çıkmazdık. Ben Allah’tan başkasından da korkmuyorum."

'Hiçbir ceza beni yolumdan vazgeçiremez'

"Vallahi de billahi de vazgeçiremez. Üç günlük dünya hayatı için ben davamdan vazgeçeceksem insan hakları anlayışından vaz geçeceksem.. Hiç kimse benden böyle bir şey beklemesin. Ben bunlardan vaz geçecek olsam bu yollara çıkmazdım. Üç kuruşluk dünya için zalimlerin zorbalıklarına boyun eğecek bir insan değilim. Bizi zindanlara atabilirsiniz. Milletin verdiği vekaletlere saldırabilirsiniz. Ama hakkı hakikati söylememi engelleyemezsiniz."

Dokunulmazlık hangi durumlarda işlemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'milletvekili dokunulmazlığı'na ilişkin şunları söylemişti:

"Dokunulmazlık var ama dokunulmazlığın iki istisnası var. Birisi, ağır cezada suçüstü halinde dokunulmazlık olmaz. Bir milletvekili ağır cezalık suç işlerken suçüstü yakalandığı zaman dokunulmazlık işlemez. İkincisi ise Anayasa'nın 14. maddesinde belirlenen suçlarla ilgili bir yargılama, soruşturma; milletvekili seçilmeden başladıysa o zaman da dokunulmazlık söz konusu değildir."

FETÖ firari ile canlı yayında buluşuyordu!

Sözde insan hakkı savunucusu HDP'li Gergerlioğlu son dönemde FETÖ firari ile canlı yayında buluşması ile gündeme gelmişti.