Kuyruğu sıkışan çocuk katili Netenyahu haddini aştı! Kana doyamamış barbar...
Çocuk katili Netanyahu, Hamas'ın şiddetli saldırılarını küstahca tehdidi ile cevap verdi. Netenyahu'nun cevabı içimizdeki Yahudileri de sevindirdi.
Yeniakit.com.tr
Hamas siyonist İsrail'i yaptığı insanlık dışı saldırılarına pişman etti. Hamas'ın gücü karşısında hadsizliğinin dozunu arttıran Netenyahu, vahşiliğine devam edeceğini açıkladı. Çoxuk katili Netenyahu, "Hamas buna pişman olacak." küstahlığında bulundu.
Netenyahu'nun açıklamaları içimizdeki Yahudileri ise sevindirdi: