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Dünya Kuyruğu sıkışan çocuk katili Netenyahu haddini aştı! Kana doyamamış barbar...
Dünya

Kuyruğu sıkışan çocuk katili Netenyahu haddini aştı! Kana doyamamış barbar...

Çocuk katili Netanyahu, Hamas'ın şiddetli saldırılarını küstahca tehdidi ile cevap verdi. Netenyahu'nun cevabı içimizdeki Yahudileri de sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 23:29:00 - 2021-05-11 23:32:01
Kuyruğu sıkışan çocuk katili Netenyahu haddini aştı! Kana doyamamış barbar...

 Yeniakit.com.tr 

Hamas siyonist İsrail'i yaptığı insanlık dışı saldırılarına pişman etti. Hamas'ın gücü karşısında hadsizliğinin dozunu arttıran Netenyahu, vahşiliğine devam edeceğini açıkladı. Çoxuk katili Netenyahu, "Hamas buna pişman olacak." küstahlığında bulundu.

Netenyahu'nun açıklamaları içimizdeki Yahudileri ise sevindirdi:


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Yorumlar

Efelerdiyari

Allah Belani elbet verecektir.o....
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soysuz siyonist yahudi köpekleri

eceli gelen yahudi köpekleri cami duvarına pislermiş
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