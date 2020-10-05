Kuyruğu kıstıran Paşinyan'a Putin'den şok! Telefonu suratına kapattı
Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor. Kuyruğu kıstıran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise çareyi Putin'i arayarak yalvarmakta buldu. Putin'i telefonla arayan Paşinyan hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Putin gazetecilerin gözleri önünde "meşgulüm" diyerek Paşinyan'ın yüzüne telefonu kapattı.
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini bombalaması sonrası karşı harekat başlatan kahraman Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini perişan etti. İlerleyişini dört koldan sürdüren Azerbaycan ordusu işgal altında bulunan topraklarını kurtarmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Ermenistan ordusu ağır kayıplar vererek geri çekilmeye başladı. Arkalarına bile bakmadan cepheden kaçan Ermenistan askerleri dünyaya rezil oldu.
Paşinyan Putin'e yalvarmaya başladı
Köşeye sıkışan ve iyice gözden düşen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise çareyi Rusya'ya yalvarmakta buldu.
Rusya-1 televizyonunun yayınladığı görüntülerde canlı yayında gazetecilere siyasi gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendisini sürekli olarak arayan Paşinyan’ın yüzüne "meşgulüm" diyerek telefonu kapattı.
"Meşgulüm sonra ara"
Gazetecilerin gözleri önünde Paşinyan’ın telefonunu açarak, "Şu anda meşgulüm daha sonra konuşuruz" dedikten hemen sonra görüşmeyi sonlandıran Putin’in tavrı gündem oldu.