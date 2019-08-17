0553 313 94 23

"Kuvvetli yağışlar devam edecek"

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler:- "Bursa, Bilecik ve Eskişehir'de beklenen yağışları alıyoruz. Yağışlar kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklı devam edecek"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:58
"Kuvvetli yağışlar devam edecek"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, "Bursa, Bilecik ve Eskişehir'de beklenen yağışları alıyoruz. Yağışlar kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklı devam edecek." dedi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa ve Bilecik ile Eskişehir'in bazı ilçelerinde öğleden sonra metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Eskişehir kent merkezinde henüz yağışın etkili olmadığını belirten Güler, Seyitgazi, Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi gibi ilçelerde metrekarede ortalama 10 kilogram yağış kaydedildiğini aktardı.

Güler, "Şu ana kadar Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi metrekarede 41,2 kilogram yağış aldı. Merkez Osmangazi ilçesi 27,5, Yıldırım 18, Gemlik 23,4, Karacabey 26,2, Mudanya 31,2 kilogram yağış aldı. Bilecik ve ilçelerinde yağışlar devam ediyor. Eskişehir kent merkezinde de akşam saatlerinde etkili yağış bekliyoruz. Bursa, Bilecik ve Eskişehir'de beklenen yağışları alıyoruz. Yağışlar kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklı devam edecek." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:58
  1. Ergün Güler
  2. Eskişehir
  3. Meteoroloji
  4. uyarı
  5. yağmur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu felç
    1. Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu felç
    2. Yargıtay Başkanlığı: "Adli yıl açılış..
    3. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    4. Ağrı'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 4..
    5. Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    6. Erdoğan haftaya baba ocağında miting..
    7. Darbedilen gazi Ömür Karaman'a destek..
    8. Ekrem'e tatiller bitmiyor! İstanbul..
    9. Osmanlı torunları geç kalınmış iade-i..
    10. İran, Avrupa ülkeleri ve Husiler..
    11. İstanbul'daki sağanak
    12. Neymar, PSG'den ayrılıyor!
    13. İsrail medyasından Hafter iddiası!..
    14. Hindistan Cammu Keşmir'deki..
    15. Adanaspor'da transfer
    16. Tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında..
    17. Hafif ticari araç şarampole devrildi:..
    18. İstanbul Valiliğinden şiddetli yağışa..
    19. Türkiye; Doğu Akdeniz'de savaşıyor,..
    20. Fenerbahçe'de ayrılık!
    21. Hizbullah liderinden Amerika'ya uyarı!..
    22. Almanya'da şok iddia! Eski istihbarat..
    23. 'Bugün tedbir almazsak yarın bedel..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya..
    25. Bilecik’te kuvvetli rüzgar etkili oldu
    26. Sinop’ta denizde kopmuş bacak gördü..
    27. Şiddetli yağış sonrası Unkapanı..
    28. Suud liderliğindeki koalisyon güçleri..
    29. RETİDER genel kurulu yapıldı
    30. Başgan Aşgın, 135 günlük icraatını..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu