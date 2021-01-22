KuveytTürk'ten ‘online’ atak

Dijital ortamda uçtan uca nakdi finansman kullanma imkanı sunan yeni sistemde ıslak imza yerine mobil onay kullanılacak, (Optical Character Recognition-Optik Karakter Tanıma) teknolojileri ve e-fatura çözümleri sürece dahil edilecek.



Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, konuya ilişkin şunları kaydetti: “5 yıla yaklaşan bir tecrübenin ardından sürecimizi deneyim ve verimlilik odaklı olarak yeniden tasarladık. Özellikle karar verme ve kontrol adımlarımızda istatistiksel verilerden yararlandık. Islak imza yerine mobil onay ile OCR teknolojileri ve e-fatura çözümlerimizi yeni Online Finans sürecimize dahil ettik. Sadece dijital kanallarımızda değil, şube süreçlerimizde de müşterilerimiz için bazı yenilikler getirdik. Yeni sistemin getirdiği hızlı finansman girişi, mobil onay, e-fatura ve benzeri birçok yeniliği 2020 yılında şubelerimizde kullanmaya başlamıştık. İnternet şubemizde ise pilot uygulamalarımızın tamamlanmasının ardından 2021’in ilerleyen aylarında yeni Online Finansman hizmetimizi tüzel müşterilerimize sunacağız. Hedefimiz, sadece dijital kanaldan hizmet sunmak olmayıp mesai saatleri dışında da müşterilerimizin işlemlerini yapabilmelerini sağlamaktır.”