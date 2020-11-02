KuveytTürk'ten dijitalleşme hamlesi! İnternet ve mobil şubelerimiz ilgi odağı konumunda

Buğra Kardan

Pandemi döneminde iyi bir imtihan veren ve binlerce firmayı fonlayan Kuveyt Türk, dijitalleşme hamleleriyle de ön planda. Yeni ve yerli uygulamalarıyla dikkat çeken banka, online ortamdan pek çok talebi karşılıyor. Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, editörümüz Buğra Kardan’ın gerek bu uygulamalara gerekse yeni dijital ürünleri ve servislerine yönelik sorularını yanıtladı.

İyi bir sınav verdik

Pandemi döneminde dijital bankacılık önem kazandı. Bu süreci kurum olarak hangi uygulamalarla, nasıl yönettiniz?

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin büyük bölümünü pandemi hayatımızda yokken dijitale taşıdık. Yeni trendleri yakından takip ederek uygun olanları süreçlerimize entegre ettik, ediyoruz. İnovasyon stratejimiz de belli. Dijital dönüşüm kapsamındaki 3 yıllık yol haritamızı 2019’da netleştirdik ve aktif çalışmalara start verdik. Yol haritamızda bulunan 37 projeyle ilgili çalışmaları hızlı şekilde başlatıp kısa sürede birçoğunu tamamladık. Yıllar önce hayata geçirdiğimiz dijital dönüşümün faydasını pandemi sürecinde ziyadesiyle gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Küresel salgın, önemli adımlar attığımızı ortaya koydu.



Pandemiyle mücadele sürecinde dijital kanallarımızı daha fazla öne çıkararak faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde devam ettirdik. Hem mobil ve internet şube hem de ATM ve çağrı merkezimiz kanalıyla müşterilerimizin işlemlerini kolay, hızlı, güvenli şekilde gerçekleştirmelerine imkân tanıdık.

Hayatları kolay kılıyor

En çok beğenilen, hayatı kolay kılan uygulamanız hangisidir?



Burada tek bir uygulamadan bahsetmek doğru olmayacaktır. Kuveyt Türk’ün bütün dijital uygulamaları müşterilerimiz tarafından oldukça beğeniliyor. XTM, Senin Bankan, CebimPOS, Online Finans Sistemi, TradePlus gibi uygulamalarımızla gerek bireysel gerekse ticari olsun tüm müşterilerimizin hayatlarını kolay kılıyoruz.



Dijital (ve mobil) uygulamaları kullanan müşteri adediniz nedir? 2019’da, 2020’de rakam neydi? Pandemi döneminde online müşteri adediniz ne oranda (yüzde) arttı?



Teknoloji, inovasyon ile müşteri memnuniyetini odağımıza alarak geliştirdiğimiz ürünlerimiz ve hizmetlerimiz sayesinde ekim ayı itibarıyla dijitalde 1.8 milyon müşteriye yaklaştık. 2020’nin ilk 9 ayında dijital işlem oranımız yüzde 90 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz sene bu oran yüzde 86 seviyesindeydi. Doygunluk seviyesine çok yakın olduğunu düşündüğümüz yüzde 90’la 2021 sonunda varmayı planladığımız hedefimize şimdiden ulaşmış olduk.

Sade ve kesintisiz hizmet

Yeni normalde dijital (ve mobil) uygulamalarınıza ilgi ne seviyede?



Dijital dönüşüm yolunda ‘Rotamız dijital, odağımız insan’ anlayışından ödün vermeden ilerliyoruz. Finansal temel hizmetlerin ötesinde birçok ürünün ve hizmetin mobil şube üzerinden sunulabilmesinin yolunu açıyoruz. Uygulamalarımızla müşterilerimizin işlemlerini daha hızlı, sade ve kesintisiz bir şekilde yapabilmelerini hedefliyoruz. Öte yandan Türkiye’de son yıllarda ivme kazanan dijital kanallara yönelik ilgi salgın sürecinde daha da arttı. Müşterilerimiz, zorlu süreçte neredeyse tüm dijital kanalları deneyimledi. İnanın, pandemi döneminde müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran dijital ve mobil uygulamalarımıza ilgi en üst seviyedeydi.

Çalışmalar devam ediyor

Yakın vadede müşterilerinizi hangi uygulamalarla buluşturacaksınız?



Yeni dönemde dijitalleşme odaklı çalışmalarımız sürecek. Müşterilerimizi rahatlatacak dijital projelerimizi geliştiriyoruz. Şubelerde gerçekleştirilen operasyonel işlemlerin dijitalleştirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı da yeni dönemde artırarak sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte şube iş yükü içindeki operasyon payının giderek daha fazla azalacağını söyleyebiliriz. Gelinen aşamada mobil şube üzerinden görüntülü görüşme, yapay zekâlı sesli yanıt sistemi, yeni QR kod işlemleri ile kredi kartı başta olmak üzere çeşitli ürünlerin ve hizmetlerin mobil şube üzerinden müşterilere sunulabilmesini hedefliyoruz. Ayrıca kişiselleştirilmiş finans deneyimini merkeze oturtmuş vaziyetteyiz. Müşteri güvenliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu göz önünde bulundurarak kişiye özel biyometrik çözümleri finansal süreçlerimize kazandırmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Mobil şubeleri iyileştiriyoruz

Müşterilerimizin taleplerine, geri bildirimlerine göre mobil ve internet şube kanallarımızı iyileştirmeye devam ediyoruz. Kurumsal müşterilerimizin dijital kanallarımızda yaşadıkları tüm deneyimleri iyileştirmek için çeşitli yenilikler yapmayı planlıyoruz. Diğer taraftan kâğıtsız bankacılıkla ilgili gelişmeler, dijital bankacılığın önemini giderek arttırıyor. Biz de bu süreçte kullanıcılarımızın çok daha rahat bir dijital finans deneyimi yaşamaları için kâğıtsız bankacılık çalışmalarımızı teknoloji ve inovasyon eksenli sürdürüyoruz.

İnovasyon merkezimiz var

Kuveyt Türk’ün dijital alanda yeni bir projesi de biyo-inovasyon konseptli Innhouse İnovasyon Merkezi oldu. Çalışanlarımızın geliştirmek ve yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla kurduğumuz merkezimizi şubat ayında devreye aldık. Innhouse’la hem çalışanlarımızın aidiyet duygularını arttırmayı amaçlıyor hem de yenilikçi fikri olan elemanlarımızın projelerini ortaya koymalarının önünü açıyoruz.

XTM’lerin sayısı artıyor

Dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında ATM’lerimize önemli teknolojik yenilikler getiriyoruz. İşitme engelliler için geliştirdiğimiz XTM’lerle de ön plandayız. Bu cihazlardan para transferinden kıymetli maden alım satımına kadar pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor. Türkiye genelinde kullanılan 90 adet XTM cihaz sayımızı 2021 sonu itibarıyla 125’e çıkarmayı hedefliyoruz.

İstihdama olumlu katkı

Çalışan adediniz ve gelecek için planınız nedir?

Ekim ayı itibarıyla 5 bin 976 kişiyi istihdam ediyoruz. Dijital dönüşüm, bilgi teknolojileri gibi alanlarda işe alım kapasitemiz giderek artıyor. Bu alanlara ilgi duyan, yazılım dillerine ve programlara hâkim olan mühendis arkadaşlarımıza da istihdam sağlıyoruz. Gelecek 10 yılda -alanları her ne olursa olsun- yeni istihdam edilen çalışanların teknoloji üretimine katkıda bulunabilecek kişiler olmaları önemli bir kriter haline gelecektir.

Yenilikçi fikirlere önem veriyoruz

Girişimcileri fonlamak için attığınız adımları anlatır mısınız?

Lonca Girişimcilik Merkezi’ni 2017’de kurduk. Lonca aracılığıyla girişimcilerin proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelle ticari faaliyete dönüştürmelerini sağlıyoruz. Salgın döneminde ortak çalışma alanlarını kullanamadığımız için tüm süreçleri dijitalleştirerek online bir hızlandırma programı dizayn ettik. Tabii girişimcilere diğer tüm destekleri veriyoruz. Etkin danışmanlık, mentörlük ve eğitim hizmetlerimiz online platformlarda tüm hızıyla devam ediyor.

Girişimcilere hibe yardımı

Lonca’daki girişimcilerimizin sadece girişimlerine odaklanmalarını önemsiyoruz. Odaklanmayı arttırmak için gençlerin hem ürün geliştirme süreçlerinde hem de acil masraflarında kullanabilecekleri 40 bin liraya kadar nakit hibe desteği veriyoruz. Hibe programının yanı sıra eğitim, proje bazlı mentorluk, çok lokasyonlu kuluçka gibi hizmetler sunuyoruz. Lonca girişimcileri, ayrıca startup’lara yatırım amacıyla Kuveyt Türk’ün iştiraki KT Portföy tarafından yönetilen Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na müracaat konusunda önceliğe sahip oluyor. İlaveten Lonca girişimleri, TÜBİTAK’ın her yıl 300’den fazla genç girişimciye verdiği 200 bin lira hibeden faydalanabiliyor.

Başvuru yoğun

Lonca Girişimcilik Merkezi’nden bugüne kadar kaç gencimiz yararlandı? Bundan sonraki süreçle ilgili hedefleriniz nelerdir?

Lonca Girişimcilik Merkezi kısa sürede Türkiye’nin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasına girmeyi başardı. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde www.loncagirisim.com sitemiz üzerinden toplamda bin 500 yüzün üzerinde başvuru aldık. Beşinci dönemimizle birlikte toplam 49 girişimci ekibimizi mezun ettik.

Anlamlı bir yatırım

Girişimcilere destek veren Lonca gibi merkezlerin gerek toplumumuza gerek ülkemizin ekonomisine ve geleceğe yapılmış en önemli, anlamlı yatırımlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu merkezlere yenilerinin eklenmesini temenni ediyoruz. Önceki dönemlerde olduğu gibi beşinci dönemimizden mezun olan girişimcilerimizle de çeşitli platformlarda bir arada olmaya devam edeceğiz. Bu merkezimizle gelecekte de inovatif teknolojileri geliştirmeyi ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan girişimcilere destek olmayı sürdüreceğiz.