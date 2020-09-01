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Ekonomi Kuveyttürk
Ekonomi

Kuveyttürk

Kuveyttürk hesabı nasıl açılır? Kuveyttürk hesabı nasıl kapatılır? Kuveyttürk müşteri numarası nasıl öğrenilir? Kuveyttürk bankacılığına ait merak edilenler…

Yeniakit Publisher
2020-09-01 22:14:00 -
Kuveyttürk

Kuveyttürk bankası ne zaman kurulmuştur? Kuveyt Türk, (Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.), 16.12.1983 tarihinde 831/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın tespit ettiği esaslara uygun olarak faaliyet göstermek üzere 1989 yılında Özel Finans Kurumu statüsünde kurulmuştur. 

Kuveyttürk’ün sahibi kim?

Kuveyttürk’ün sahibi kimdir sorusuna yanıt olarak, Kuveyt Türk'ün sermayesinin %62,24'ü Kuveyt Finans Kurumu'na (Kuwait Finance House), %18,72'si Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, %9'u Wafra Uluslararası Yatırım Şirketi'ne, %9'u İslam Kalkınma Bankası'na ve %1,04'ü diğer ortaklara aittir. 

Kuveyttürk hesap açma\ kapama işlemleri nasıl yapılır? 

Kuveyttürk hesabı açma ve kapatma işlemlerini internetten online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle Kuveyttürk’ün resmi web sitesi olan www.kuveytturk.com.tr adresine giriş yapın. “İnternet şubesi” bölümünden giriş yaptığınızda her türlü hesap açma ve hesap kapatma işlemlerinizi sadece dakikalar içerisinde gerçekleştirebilirsiniz.

Kuveyttürk hesabı açmak için gereken belgeler nelerdir?

Kuveyttürk hesabı açmak için, pasaport, vergi dairesinden alınan vergi numarası (TC Kimlik No) ve ikamet tezkeresi belgesiyle şubelerden işlem yapılmaktadır. Eğer ikamet tezkereniz bulunmuyorsa açık adresinizi teyit edilebileceği resmi tercümeli ve noter tasdikli belgeyle de müracaat edilmeli. Kuveytli müşteriler için gereken belgeler ise: pasaport, ID kartı (kimlik kartı) ve vergi numarasıdır.

Kuveyttürk çalışma saatleri nedir?

Kuveyttürk şubelerinde 08:30-12:30 ile 13:30-17:30 saatleri arasındadır. Cuma günleri ise öğleden sonra 14:00-17:30 saatleri arasında hizmet sağlamaktadır.

Kuveyttürk çağrı merkezi telefonu nedir?

Kuveyt Türk Çağrı Merkezi numarası 444 0 123'tür.

Kuveyttürk mobil ve internet şube şifresi nasıl alınır? 

Kuveyttürk mobil ve internet şube şifresi, Kuveyt Türk Çağrı Merkezi 444 0 123'ü arayarak alınmaktadır. Kullanıcı adı müşteri numarasıdır. Giriş yapmak için şifre ve müşteri numarası yeterlidir. Kurumsal muster ise internet bankacılığı şifrelerini ilk defa alacaklarsa şubelerimizden alabilir. Kullanıcı adları şubede belirlenmektedir.

Kuveyttürk müşteri numarası nasıl öğrenilir?

Kuveyttürk müşteri numarası öğrenmek için çeşitli yollara başvurulabilir. Kuveyt Türk müşteri No bahse konu müşteriye Kuveyt Türk tarafından tanımlanan ve bildiren 8 basamaklı bir sayıdır.

Kuveyt Türk müşteri numarası ile bankacılık işlemleri çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilirsiniz. Her müşteriye verilen müşteri numarası farklı olmaktadır. Kuveyt Türk’te hesap açılmasından sonra banka her müşterisine özel olmak üzere farklı bir numara verilir. Oluşturulan müşteri numarası, bundan sonra müşterinin yapacağı bankacılık işlemlerinin tamamında kullanılır.

Kuveyt Türk müşteri numarası öğrenmek için: 

0 850 251 0 123

444 0 123 numaraları aranabilir.

Yurtdışından Kuveyt Türk çağrı merkezi aranacak ise, kullanılabilecek numara +90 444 0 123’tür.

Kuveyttürk Bankacılığı ile ilgili detaylı tüm bilgiler için tıklayın

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