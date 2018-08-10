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Kuveyt'ten yeni havalimanı yorumu: Ticareti ikiye katlayabilir

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yusuf el Zawawi, yeni havalimanıyla artacak turistik ve kargo taşımacılığı uçuşlarının Türkiye ve bölge ülkeler için ciddi fırsatları da beraberinde getireceğini düşündüğünü belirterek, "Türkiye'nin Körfez bölgesindeki ülkelerle ticaret hacmi yeni havalimanıyla birlikte iki katına ulaşabilir." dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:45
Kuveyt'ten yeni havalimanı yorumu: Ticareti ikiye katlayabilir

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yusuf el Zawawi, "Yeni havalimanıyla artacak turistik ve kargo taşımacılığı uçuşlarının Türkiye ve bölge ülkeler için ciddi fırsatları da beraberinde getireceğini düşünüyorum. Türkiye'nin Körfez bölgesindeki ülkelerle ticaret hacmi yeni havalimanıyla birlikte iki katına ulaşabilir." dedi.

Zawawi, Kuveyt Havayolları’nın Levent’te bulunan şehir ofisinin açılışında iki ülke arası ticari ilişkileri değerlendirdi. Burada bir konuşma yapan Zawawi, açılan ofisin Türkiye ve Kuveyt arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştireceğini belirterek, “Kuveyt Havayolları uzun zamandır Türkiye’deydi. Şimdi İstanbul ofisini de açarak yeni bir başlangıç yapıyor. Türkiye ile ilgili çok sayıda ekonomik iş birliği planımız var.” diye konuştu.

Zawawi, 29 Ekim'de hizmete girmesi planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın ticari hacmi artıracağını ifade ederek, "İstanbul'un yeni havalimanının çok yüksek kapasitelerle hizmet vereceğini duyuyoruz. Yeni havalimanıyla artacak turistik ve kargo taşımacılığı uçuşlarının Türkiye ve bölge ülkeler için ciddi fırsatları da beraberinde getireceğini düşünüyorum. Türkiye'nin Körfez bölgesindeki ülkelerle ticaret hacmi yeni havalimanıyla birlikte iki katına ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

' UÇUŞLARIMIZI FARKLI ŞEHİRLERDE DE YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ'

 

Kuveyt Havayolları Stratejik Planlama Direktörü Shorouk Farouq Abdullah Al-Awadhi ise Türkiye’de daha önce Atatürk Havalimanı’nda hizmet verdiklerini hatırlatarak, şehir ofisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Açılışı yapılan ofisten direkt olarak Kuveyt Havayolları yolcularına ve acentalarına hizmet vereceklerini anlatan Al-Awadhi, Kuveyt ve Trabzon arasında haftada 3 uçuş yaptıkları bilgisini verdi.

Türkiye ile olan uçuşlarını yoğunlaştıracaklarını söyleyen Al-Awadhi, “İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasıyla Türkiye ve Körfez arasındaki ticaret hacmi ve turizm yoğunlaşacak. Biz de buna sefer sayılarımızla destek vereceğiz. Uçuşlarımızı farklı şehirlerde de yoğunlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

Ofisin açılış kurdelesini Zawawi, Al-Awadhi ve diğer ilgililer birlikte kesti.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 14:45
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yusuf el Zawawi
  4. Kuveyt Havayolları
  5. yeni havalimanı

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