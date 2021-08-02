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Gündem Kuveyt'ten Türkiye'ye taziye mesajı
Gündem

Kuveyt'ten Türkiye'ye taziye mesajı

Kuveyt, Türkiye'de Antalya'nın Manavgat ilçesi, Fethiye, Marmaris başta olmak üzere birçok ilinde çıkan orman yangınları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 22:44:00 - 2021-08-02 22:45:17
Kuveyt'ten Türkiye'ye taziye mesajı

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları nedeniyle diğer ülkelerden taziye ve dayanışma mesajları gelmeye devam ediyor. Kuveyt Bakanlar Kurulu, orman yangınları ile mücadeleye devam eden Türkiye'de yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Kuveyt Bakanlar Kurulu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bakanlar Kurulu, birçok kişinin hayatını kaybetmesine, onlarca kişinin yaralanmasına, büyük maddi kayıp ve zararlara yol açan Türkiye'nin güneyindeki orman yangınları nedeniyle Kuveyt Devleti'nin dostu Türkiye'ye, Türk hükümetine ve halkına duyduğu sempati ve dayanışmayı dile getirdi.

Bakanlar Kurulu, Türk makamlarının bu yangınları en kısa sürede söndürebileceklerine olan güvenini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye hükümetine, halkına ve özellikle de hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini ve samimi sempatilerini iletti" ifadelerine yer verildi.

 

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Yorumlar

Huso

Devlet büyüklerine sesleniyorum .... ülkelerin taziyelerini kabul etmeyin.bunlarin taziyelerinde bile kalleşlik vardır artık biraz dik olmak lazım.
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