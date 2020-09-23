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Aktüel Kuveyt'ten Katar'a ilişkileri pekiştiren mektup
Aktüel

Kuveyt'ten Katar'a ilişkileri pekiştiren mektup

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:45:40 -
Kuveyt'ten Katar'a ilişkileri pekiştiren mektup

DOHA (AA) - Kuveyt Veliahtı Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, iki ülke arasındaki ilişkileri destekleme ve geliştirme yolları ile ortak öneme sahip konularla ilgili bir mektup gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ı Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Bakan Sabah, kabul sırasında Kuveyt Veliahtı Sabah'ın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri, bu ilişkileri destekleme ve geliştirme yolları ile ortak öneme sahip konularla ilgili mektubunu Katar Emiri Al Sani'ye iletti.

Haberde daha fazla ayrıntı verilmezken, mektubun, Körfez krizini çözme çabalarının yeniden başlamasının konuşulduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail'le normalleşme anlaşmaları imzaladığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, bazı bölge ülkelerinin Katar'a uyguladığı ablukanın sonlandırılması konusunda ilerleme kaydedildiğini, ancak Kuveyt'in desteklediği krizi çözme çabalarının henüz bir dönüm noktasına ulaşmadığını söylemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri, kara, deniz ve hava yolunu kapatmaları ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt, bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

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