Kuveyt'ten İsrail'in Aksa baskınlarına "provokasyon" nitelendirmesi

KUVEYT (AA) - Kuveyt, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik mükerrer baskınlarını kınayarak, bunun "Müslümanların duygularını provoke ettiğini" belirtti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Bakanlar Kurulu toplantısında, işgalci İsrail'in keyfi güvenlik uygulamaları, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları ve cemaate yönelik saldırıları kınandı.

Bu olayların tüm Müslümanların duygularını provoke ettiği, uluslararası norm ve sözleşmelerin açıkça ihlali olduğu vurgulanan toplantıda, uluslararası toplum, "uluslararası karar ve sözleşmelere saygı göstermesi, bu gibi keyfi uygulamalara ve kutsallara yönelik saldırılara son vermesi konusunda siyonist oluşuma baskı yaparak, sorumluluğunu yerine getirmeye" çağrıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudiler gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti. Filistinliler, Yahudilerin baskınını engellemek isterken Harem-i Şerif içinde İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşmış, saldırıda 61 Filistinli yaralanmıştı.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 114 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.





