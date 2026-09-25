Kuveyt’ten Hürmüz ve Babülmendeb mesajı: Geçiş hakkı güvence altına alınmalı

Kuveyt, Orta Doğu’daki gerilimin sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalara desteğini açıklarken, bölgesel anlaşmaların egemenliğe saygı ve karşılıklı güvenlik temelinde kurulması gerektiğini vurguladı. BM 81. Genel Kurulunda konuşan Veliaht Prens Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarından geçiş hakkının korunmasını bu sürecin temel başlıkları arasında gösterdi.

Katar ve Pakistan’ın arabuluculuk girişimlerini takdir ettiklerini belirten Sabah, “İyi komşuluk ilkelerine ve devletlerin egemenliğine saygıya dayalı, sürdürülebilir bölgesel mutabakatların sağlanmasına ihtiyaç var.” dedi.

Bölge ülkelerinin birbirlerinin içişlerine karışmayacakları ve vekil güçlerle birbirilerini tehdit etmeyecekleri yönünde mutabakatların sağlanması gerektiğinin altını çizen Sabah, şunları kaydetti:

"Bölge ülkelerinin güvenlik endişeleri de giderilmelidir. İran'ın nükleer programının yanı sıra balistik füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) da bu güvenlik endişeleri arasında yer alıyor. Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarından geçiş hakkının da güvence altına alınması gerekir."

Ürdün'ün yanı sıra Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin şubat ayından beri İran'ın balistik füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Sabah, "Kuveyt, çatışmada taraf olmadığı halde bu saldırılara maruz kaldı. Bunlar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden saldırılardır." dedi.

İran'ı Hürmüz Boğazı'nı baskı aracı olarak kullanmakla suçlayan Sabah, "İran, Hürmüz Boğazı'nı savaşta bir baskı aracı olarak kullanmak üzere kapattı. Bu da uluslararası hukuka aykırıdır." diye konuştu.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah, ülkesinin Irak ile ilişkilerine ilişkin olarak da Kuveyt'in Irak'ı güvenlik ve istikrar ortağı olan bir komşu olarak gördüğünü ifade etti.

Filistin halkının yerinden edilme, tutuklamalar ve yasa dışı yerleşim alanlarını genişletme politikalarının şiddeti altında zor yaşam koşullarından muzdarip olmaya devam ettiğinin altını çizen Sabah, Gazze'de sağlanan ateşkesin uygulanması ve İsrail'in bölgeden çekilmesi çağrısında bulundu.

Yemen'deki gelişmelere de değinen Sabah, Yemen'deki İran destekli Husilerin Babulmendeb Boğazı'na kadar ülkenin birçok bölgesinde saldırılarını artırdıklarına işaret etti.

Yemen'de ülkenin birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyarak halkın çektiği acılara son verecek bir siyasi çözümün olması çağrısında bulunan Sabah, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını ve ihlallerini reddeden Sabah, bu durumun tehlikeli bir tırmanış ve 1974'deki anlaşmanın ihlali anlamına geldiği gibi bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltaladığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reformu için çağrıda bulunan Sabah, "Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli organ olan BMGK'nin reformu bir zorunluluk haline geldi." dedi.

BM'nin kuruluşundan bu yana üye sayısındaki önemli artışa ve uluslararası ilişkilerdeki değişikliklere vurgu yapan Sabah, "BMGK'nin sorumluluklarını yerine getirirken daha temsili, etkili ve şeffaf olması acil bir ihtiyaçtır." diye konuştu.