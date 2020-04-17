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Aktüel

Kuveyt’ten gelen 349 Türk vatandaşından 75’i Isparta’da karantina altına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yurt dışındaki 25 bin Türk vatandaşı için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt’ten getirilen 349 kişiden 75’i Isparta’daki KYK yurdunda karantinaya alındı.

2020-04-17 18:24:27 -
Kuveyt’ten gelen 349 Türk vatandaşından 75’i Isparta’da karantina altına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yurt dışındaki 25 bin Türk vatandaşı için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt’ten getirilen 349 kişiden 75’i Isparta’daki KYK yurdunda karantinaya alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yurt dışındaki yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’ye getirilme işlemlerine başlandı. Bu kapsamda yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirmeleri için başlatılan tahliye operasyonunda Kuveyt’ten havayolu ile gelen 349 kişi Antalya Havalimanı’na indi. 349 kişiden 75’i, 3 otobüsle 14 gün süreyle karantinada kalacakları Isparta’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu’na getirildi. AFAD, emniyet ve sağlık ekiplerinin kontrolünde yurda getirilen Türk vatandaşları ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilenler, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yurda alındı ve kalacakları odalara yerleştirildi.


14 günlük karantina süresi içerisinde korona virüs test sonuçları negatif çıkanlar memleketlerine gönderilecek.

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