Kuveyt'ten flaş karar: Türkiye'ye yolluyoruz

Kuveyt'in orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye bugün itfaiye ekibi göndereceği bildirildi.

Arap ülkesi Türkiye'ye desteğe geliyor

Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin bugün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

Yunanistan'a da gönderiyorlar

Mikrad, benzer bir ekibin de orman yangınlarıyla mücadele için askeri uçakla Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi.

Türkiye'deki yangınları söndürme çalışmaları 12'inci gününe girdi.

Son durum

Antalya'nın Kaş ilçesinde beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde söndürülen yangın sonrası kısa süreli yaşanan sağanak yağış soğutma çalışmalarına destek oldu. Bölgede yaşayanlar yağışı sevinçle karşıladı.

Muğla'da Yatağan, Menteşe, Köyceğiz, Seydikemer ve Milas’taki orman yangınları devam ediyor.

Hatay’ın Belen ilçesindeki yangın da kontrol altına alındı.

66 kişi için resmen harekete geçildi

Ayrıca Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan 66 kişi hakkında adli süreç başlatıldığı açıklandı.

Gece görüşlü helikopterler devrede

Son 11 günde 223 yangın meydana geldiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Gece görüşlü helikopterler ile Muğla’daki yangınlarla mücadelemiz kesintisiz devam ediyor" bilgilendirmesinde bulundu.