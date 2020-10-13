Kuveyt'ten flaş çağrı: Türk mallarına sahip çıkalım

Suudi Arabistan'da hükümete yakın isimlerin Türk mallarına yönelik boykot çağrısına Kuveyt'ten çok sert bir yanıt geldi.

Türkiye’nin Katar’daki askeri varlığından rahatsız olan aynı zamanda yatırımcılara da baskı uygulayan Suudi Arabistan’dan Türk mallarına karşı yine bir boykot çağrısı geldi. Suudi Arabistanlı Prens Abdulrahman bin Musaed bin Abdülaziz El Suud, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan halkına Türk ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu. Çağrıların yükselmesi sonrası Kuveyt'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazeteci Zeynep Karataş'ın aktardığına göre, Kuveyt Ümmet Partisi Başkanı Hakim el-Matiri, Suud-BAE mihraklarının Türk mallarını boykot etme çağrılarına karşı İslam dünyasındaki sermaye sahiplerini Türkiye ile ekonomik ortaklığı güçlendirmeye davet etti.



