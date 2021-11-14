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Dünya Kuveyt'te hükümet düştü
Dünya

Kuveyt'te hükümet düştü

Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah liderliğindeki hükümet, 8 Kasım'da herhangi bir gerekçe belirtmeden Emir Sabah'a istifasını sunmuştu. Kuveyt Emiri Sabah, hükümetin istifasını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 16:10:00 -
Kuveyt'te hükümet düştü

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah başbakanlığındaki hükümetin istifasını kabul ettiği bildirildi.

Kuveyt Emiri'nin yayımladığı kararname, ülkenin resmi haber ajansı KUNA tarafından duyuruldu.

Kararnamede Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edildiği ancak yeni kabine oluşturulana kadar bakanların görevlerinde kalacakları ifade edildi.

Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah liderliğindeki hükümet, 8 Kasım'da herhangi bir gerekçe belirtmeden Emir Sabah'a istifasını sunmuştu.

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