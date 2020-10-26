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Aktüel Kuveyt'te eski milletvekilinin hapis cezası bozuldu
Aktüel

Kuveyt'te eski milletvekilinin hapis cezası bozuldu

Hapis cezası 1000 dinar (3 bin 200 dolar) para cezasına çevrildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:01:06 -
Kuveyt'te eski milletvekilinin hapis cezası bozuldu

KUVEYT (AA) - Kuveyt Temyiz Mahkemesi, eski milletvekili Nasır ed-Duveyle'nin, "medya kampanyaları ve telefonu kötüye kullanma" suçlarından aldığı 1 yıl hapis cezası kararını bozarak 1000 dinar (3 bin 200 dolar) para cezasına çevirdi.

Duveyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Temyiz Mahkemesi'nin hakkındaki hapis cezası kararını bozarak bin dinar (3 bin 200 dolar) para cezasına çevirdiğini ifade etti.

Kuveyt İstinaf Mahkemesi, 8 Temmuz'da, Duveyle'nin "Suudi Arabistan'a hakaret" suçundan beraat etmesine karar vermiş, medya kampanyaları ve telefonu kötüye kullanma suçlarından aldığı 1 yıl hapis cezasını da onamıştı.

Duveyle kararın ardından, hakkındaki hapis cezası kararını temyize götüreceğini açıklamıştı.

Duveyle, Haziran 2019'da, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Suudi Arabistan'da vereceği iddia edilen konser sırasında Abha kentini bombalamaları için Husilere çağrıda bulunan bir "tweet"i, "Kaç Shakira" ifadesiyle "retweet"lemişti. Suudi Arabistan'daki Twitter kullanıcıları, Duveyle'nin bu paylaşımına tepki göstermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin şikayeti üzerine Duveyle hakkında dava açmıştı.

Daha sonra da Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Duveyle hakkında bakanlığın kararlarını eleştiren paylaşımları sebebiyle ikinci bir şikayette bulunmuştu.

Kuveyt Başsavcılığı ise Duveyle'ye "Suudi Arabistan'a düşmanca davranmak" ve "telefonu kötüye kullanmak" suçlamalarını yöneltmişti.



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