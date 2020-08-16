  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuveytli STK'lar: İsrail-BAE anlaşması Arap toplumuna saplanmış hançerdir

Yeniakit Publisher
2020-08-16 21:15:01 -
Kuveytli STK'lar: İsrail-BAE anlaşması Arap toplumuna saplanmış hançerdir

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te 30'dan fazla sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail ile normalleşmeyi, Filistin ve Arap halklarına saplanmış bir hançer olarak değerlendirdi.

"Avukatlar Derneği", "Kuveyt Medya Derneği" ve "Kuveyt Ekonomi Derneği"nin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla STK, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-İsrail ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından ortak yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ile her türlü normalleşmeyi reddediyoruz. Normalleşme Filistin davasına ve Arap toplumunun sırtına saplanmış bir hançerdir." ifadelerine yer verildi.

"İşgalci Siyonist oluşum, Filistinli kardeşlerimize yönelik ihlallerine devam etmektedir." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Filistin davasının Arapların öncelikli davası olduğu vurgulandı.

Açıklamada Filistin halkının işgale karşı her türlü direnme hakkına tam destek verildiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı
Siyaset

Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de muhalefetin desteklenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiğini söyle..
Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat
Gündem

Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili skandal çıkışıyla ilgili ..
Ahmet Hakan’dan gündem olacak yorum! “Muharrem İnce, Gül ve Babacan’ı...”
Siyaset

Ahmet Hakan’dan gündem olacak yorum! “Muharrem İnce, Gül ve Babacan’ı...”

Ahmet Hakan, siyasi hareket başlatan Muharrem İnce’nin harekete geçerek eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve DEVA Partisi Ali Babacan’ı ıskart..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı