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Aktüel Kuveyt'in yeni Emiri, zorlukluklarla birlik içinde mücadele çağrısında bulundu
Aktüel

Kuveyt'in yeni Emiri, zorlukluklarla birlik içinde mücadele çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:04:51 -
Kuveyt'in yeni Emiri, zorlukluklarla birlik içinde mücadele çağrısında bulundu

KUVEYT (AA) - Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkesinin güvenlik ve istikrarını korumaya söz vererek, zorluklar karşısında birlik ve beraberlik içinde mücadele çağrısı yaptı.

Kuveyt resmi televizyonunun haberine göre, Şeyh Nevvaf, görevine resmi olarak başladığı yemin töreninin ardından Meclis önünde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Kuveyt'in güvenliği ve istikrarı için tüm gücüyle çalışacağına ilişkin söz veren Şeyh Nevvaf, ülkenin ancak birlik, yardım ve uyum içinde çalışarak aşılabilecek hassas koşullar ve ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şeyh Nevvaf, merhum Emir Sabah'ın ülkesi ve milleti için çok fazla çalışmalar yaptığını, onun isabetli görüşlerinin gurur ve önemle hatırlanacağını ve yol gösterici bir ışık olarak kalacağını aktardı.

Kuveyt Emiri, hukuka ve kurumlara saygılı bir devlet olarak ülkenin anayasasından ve demokratik yaklaşımından gurur duyduklarını vurguladı.

Şeyh Nevvaf, konuşmasından hemen önce ülkenin yeni emiri olarak yemin ederek görevine başlamıştı.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, dün Bakanlar Kurulu, 14 yıldır Veliaht Prens olan Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Kuveyt Emiri olduğunu duyurmuştu.

- Emir Nevvaf Kimdir?

Yeni Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 1937 yılında dünyaya geldi. Kuveyt Emiri, 1950'ye kadar 29 yıl hüküm süren Emir el-Ahmed el-Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın 6. oğlu.

Siyasi hayata 1962 yılında atılan Emir Nevvaf, 1991 yılından itibaren Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. Emir Nevvaf, 2006 yılında ise veliaht prens olarak atandı.

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