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Dünya Kuveyt’in yeni emiri belli oldu!
Dünya

Kuveyt’in yeni emiri belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-16 20:00:00 -
Kuveyt’in yeni emiri belli oldu!

Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından Kuveyt'in yeni Emiri 83 yaşındaki Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah oldu.

Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından Kuveyt'in yeni Emiri 83 yaşındaki Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah oldu.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kuveyt emirinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin yeni emiri belli oldu.

Hayatını kaybeden Emir'in yerine 83 yaşındaki Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah getirildi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından ülke genelinde 40 günlük yas ilan edildi. (İLKHA)
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