Kuveyt'in yeni başbakanı belli oldu! Kararı dünyaya duyurdular
Kuveyt'te Ahmed Abdullah es-Sabah yeni başbakan olarak görevlendirildi. Karar, Emir'in yayımladığı kararnameyle resmiyet kazandı. Ardından açıklama yayımlandı.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Emir'in yayımladığı kararname gereğince Ahmed Abdullah es-Sabah yeni başbakan olarak görevlendirildi. Açıklaması yayımlandı.
Kuveyt Emiri Sabah, 4 Nisan'daki milletvekili seçimlerinin ardından istifa eden Başbakan Muhammed es-Salim es-Sabah başkanlığındaki hükümetin istifasını 7 Nisan'da kabul etmişti.
Ülkedeki genel seçimlere katılım yüzde 62 olarak kaydedilmiş, 50 sandalyelik Meclise 1 kadın girmişti.
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