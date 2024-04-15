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Dünya Kuveyt'in yeni başbakanı belli oldu! Kararı dünyaya duyurdular
Dünya

Kuveyt'in yeni başbakanı belli oldu! Kararı dünyaya duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-04-15 16:30:00 - 2024-04-15 16:32:32
Kuveyt'in yeni başbakanı belli oldu! Kararı dünyaya duyurdular

Kuveyt'te Ahmed Abdullah es-Sabah yeni başbakan olarak görevlendirildi. Karar, Emir'in yayımladığı kararnameyle resmiyet kazandı. Ardından açıklama yayımlandı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Emir'in yayımladığı kararname gereğince Ahmed Abdullah es-Sabah yeni başbakan olarak görevlendirildi. Açıklaması yayımlandı.

Kuveyt Emiri Sabah, 4 Nisan'daki milletvekili seçimlerinin ardından istifa eden Başbakan Muhammed es-Salim es-Sabah başkanlığındaki hükümetin istifasını 7 Nisan'da kabul etmişti.

Ülkedeki genel seçimlere katılım yüzde 62 olarak kaydedilmiş, 50 sandalyelik Meclise 1 kadın girmişti.

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