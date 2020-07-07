Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi, Türkiye'nin turizmdeki Kovid-19 önlemlerini değerlendirdi:

ANKARA (AA) - BEHLÜL ÇETİNKAYA - Türkiye'nin turizm alanında aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin anlatıldığı Antalya'daki büyükelçiler toplantısına katılan Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, anlatılanların tatmin edici olduğunu belirterek, "Türkiye'nin aldığı önlemlere ne kadar güvendiğimi soracak olursanız ailemi buraya tatile getirmeyi dört gözle beklediğimi söyleyerek cevap veririm. Bu benim ne kadar tatmin olduğumu gösterecektir." diye konuştu.

Al-Zawawi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizme yönelik Kovid-19 önlemlerini anlattığı toplantıyı AA muhabirine değerlendirdi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na kadar olan süreçte alınan önlemlere şahitlik ettiklerini dile getiren Al-Zawawi, "Alınan tüm önlemleri bize gösterdiler. Turistlere yönelik tüm önlemleri gördük ve Türkiye'nin bu konuda güvenli olduğuna şahit oldum. Türkiye'nin aldığı önlemlere ne kadar güvendiğimi soracak olursanız ailemi buraya tatile getirmeyi dört gözle beklediğimi söyleyerek cevap veririm." ifadelerini kullandı.

Önlemlerin herkesin aklındaki soru işaretlerini giderecek kadar dikkatle alındığını söyleyen Al-Zawawi, "Başka ülkelerin Türkiye gibi büyükelçileri çağırarak önlemleri anlattığını zannetmiyorum. Neredeyse 60 büyükelçinin çağırıldığı iyi düşünülmüş bir toplantıydı. Hatta bizi Türk sanatçılarının sahne aldığı bir operaya götürdüler. Orada da alınan önlemleri görmemizi sağladılar." dedi.

- "Turistler otellerin özel bölümlerinde karantinaya alınacak"

Türkiye'nin aldığı önlemlere ilişkin yapılan sunumları da değerlendiren Al-Zawawi, ülkeye girişte uygulanan 14 günlük karantinanın kaldırılmasının önemine dikkati çekti.

Al-Zawawi, ülkeye girişte ateş ölçümü ve diğer semptomlara ilişkin kontrollerin yapılacağını da belirterek, "Girişte yapılacak 14 günlük karantina uygulaması bir ülkede turizmi bitirir. Turistler ülkeye girdiğinde kontrolleri yapılacak ve virüs tespit edilirse Türk vatandaşları gibi hastanelerde ücretsiz tedavi edilecek. İzole edilmesi gerekenler isterlerse otellerde ayrılacak özel bölümlerde karantinaya alınacak. Onlar için de gerekli önlemler alınmış ve hazırlıklar yapılmış." diye konuştu.

İsteyen turistlerin dönüş bileti tarihinden önce ülkelerine dönmesi için de gerekli desteğin Türk makamlarınca verileceğini dile getiren Al-Zawawi, "Hastanelerde, havalimanlarında ve otellerde her türlü ayrıntı düşünülmüş ve önlemler alınmış. Herkese Türkiye'de tatil yapmasını önerdiğim gibi tekrar söylüyorum ailemi burada tatile getirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.



