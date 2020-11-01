  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Midyat'ta incelemelerde bulundu
Aktüel

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Midyat'ta incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:58:02 -
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Midyat'ta incelemelerde bulundu

MARDİN (AA) - Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Mardin'in Midyat ilçesine geldi.

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaretinde konuşan Al-Zawawi, Mardin ve ilçelerinin tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

İncelemeleri sırasında şehrin yatırım avantajları hakkında bilgi alacağını dile getiren Al-Zawawi, Mardin'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaymakam Tekin Dündar ise, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla tarihi ilçeye gelen turist sayısında azalma olduğunu söyledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de şehirde farklı dil, din ve kültürlere mensup vatandaşların huzur içerisinde yaşadığını belirterek, "Şu anda bu hoşgörü nedeni ile Mardin’de çok sayıda dizi ve filim çekilmektedir." dedi.

Büyükelçisi Al-Zawawi ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki tarih mekanları gezdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti
Gündem

İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti

Araştırmacı yazar Erkan Trükten İzmir depreminin Haarp teknolojisi ile ilgili olabileceğini açıkladı.
Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’
Yaşam

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’

YouTube'da yayınlanan programda hayatından kesitler anlatan şarkıcı Doğuş eski Türkiye’nin yetiştirme yurdunda yaşadığı ağır travmaları anla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay