0553 313 94 23

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Arap turistler Bursa’da antika pazarının en önemli müşterisi oldu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:21
Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Arap turistler Bursa’da antika pazarının en önemli müşterisi oldu.


Anadolu’nun değişik vilayetlerinden gelen esnafların, her ayın 3. Pazar günü Bursa’da kurduğu Antika Pazarına, en büyük ilgi Kuveyt ve Katarlılardan oluyor. Pazara getirilen eski eşyaların en önemli taliplileri Orta Doğu’daki Arap ülkelerinden yaz aylarında Bursa’ya gelenler oluyor. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında antika pazarında en önemli alıcı arap kadınlar oluyor. Ailece Bursa Antika Pazarı’nda dolaşmaktan keyif aldıklarını belirten, Kuveyt ve Katar’lı müşteriler, ikinci el ucuz, ama kaliteli ürünleri almayı tercih ediyorlar. Özellikle Arap kadınları, eski nadide Avrupa ve Türk markalı porselen ürünlerini ve el yapımı cam ürünlerini tercih ediyor. Gençler antika fotoğraf makinelerine, eski tip oyuncaklara, erkekler ise eski gramafon, mekanik saatler ve halılara ilgi gösteriyorlar.


Bursa Antikacılar Derneği Başkanı Erdal Sağdıç, İhsaniye Pazar alanında 3 yıldır hiç aksamadan açılan Nilüfer Antika Pazarı’na yabancı alıcıların gelmesinin esnafı ziyadesi ile memnun ettiğini söyledi. Başkan Sağdıç, “Ağustos ayında antika pazarımız Kurban Bayramı sonrası 18 Ağustos Pazar günü açılacaktır. Yaz aylarında Bursa’daki antika severler tatil bölgelerine gittikleri için yerli müşterilerimiz azalırken, bu açığı yaz dönemini şehrimizde geçiren Orta Doğu ülkelerinden misafirlerimiz dolduruyor. Kuveyt ve Katar’dan gelen misafirler artık antika pazarının müdavimi oldular. Gelecek Pazar tarihini not alıyorlar. Ürün sipariş ediyorlar. Bu çok sevindirici bir durum. Yabancı misafirlerin Türk antikasına ilgi duymaları güzel bir gelişme. Bu tarz ürünleri kendi ülkelerinde bulmaları ve almaları da mümkün değil. Onun için beğendikleri ürünü, ikinci el olsa bile alıp keyfini çıkartıyorlar. Esnafımız da elindeki malı yaz döneminde Arap misafirlerimiz ile değerlendiriyor” diye konuştu.


Bu sene Suudi Devleti’nin baskısı sebebiyle ikameti olmayan turistler gelmezken, Bursa’da evi olanlar yaz tatillerini bu şehirde geçiriyorlar. Son günlerde Fas’tan da ciddi anlamdaturist sayısı artışı alan şehrimiz de, en iyi alışverişi Katar ve Kuveytli misafirler yapıyor. Bu arada, yaz döneminde akrabalarını ziyarete genel gurbetçiler de, son dönemde Türkiye’deki fiyatların ucuz kalması sebebiyle yüklü alış verişler yapıyorlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:21
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalçınbayır, AK Parti’den istifa etti
    1. Yalçınbayır, AK Parti’den istifa etti
    2. Sakaryabaşı’nda dalgıçların çöp..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana..
    4. Kritik dakikalar! ABD'li heyet Ankara'da
    5. Kurban bayramı kaç gün olacak? 9 gün..
    6. 'Planlamamızda 3 oyuncu daha..
    7. Bekir Pakdemirli: Hayvanların 21..
    8. Hamilelik çatlaklarından kurtulmak..
    9. James Jeffrey, Ankara’da
    10. Oltuluların Kırdağ coşkusu
    11. Türkiye’deki mahkumların ağzını..
    12. Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika..
    13. Burun estetiğinde ‘Koruyucu..
    14. Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün..
    15. Telefonun zil sesinin geldiği yöne..
    16. TMSF, dev şirketi yeniden satışa çıkardı
    17. Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa..
    18. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    19. Dünyanın en iri kemirgenine..
    20. Başhekim Erdil boğulmalara karşı..
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..