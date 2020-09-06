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Aktüel Kuveyt ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Kuveyt ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 01:34:56 -
Kuveyt ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 540'a, Fas'ta 1329'a yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 540'a çıktığı belirtildi. 720 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısının 88 bin 963'e yükseldiği, iyileşen kişi sayısının da 79 bin 903 olduğu ifade edildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 1329'a yükseldi.

Fas'ta 1555 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 70 bin 160'a, iyileşen sayısı da 1260 artışla 53 bin 929'a ulaştı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 52 kişiye Kovid-19 teşhisi konduğu, 24 kişinin iyileştiği belirtildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, vaka sayısının 2 bin 353'e, iyileşen kişi sayısının da 1723'e yükseldiği kaydedildi.


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