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Aktüel Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:45:14 -
Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Kuveyt'te 863'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 548'e yükselirken, Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 426 kişide virüs tespit edildiği, 511 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 863'e, vaka sayısının 139 bin 734'e çıktığı, 131 bin 560 kişinin iyileştiği ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1262 kişinin enfekte olduğu, 771 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Böylece toplam can kaybının 548'e, vaka sayısının 157 bin 785'e, iyileşen kişi sayısının da 148 bin 80'e yükseldiği kaydedildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, 174 kişinin Kovid-19'a yakalandığını, 186 kişinin iyileştiğini bildirdi.

Bakanlık, şuana dek toplam can kaybının 235, vaka sayısının 137 bin 62 olduğunu, 134 bin 100 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktardı.


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