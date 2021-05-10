Kuveyt Türk’ün blog sayfası yayında

Özenle hazırlanan blog sayfasında, teknoloji, finans, yatırım, iş dünyası, kültür-sanat ve yaşam kategorileri altında farklı içeriklere yer veriliyor. Teknoloji kategorisinde nesnelerin interneti, siber güvenlik, online eğitim platformları, sosyal medya, dijital bankacılık gibi konularda ziyaretçiler için oldukça faydalı bilgilerin yer aldığı www.kuveytturk.com.tr/blog sayfasında, finans kategorisinde piyasalara dair genel bilgiler, araç finansmanı kullanacaklara tavsiyeler, yeni başlayanlar için borsa, finansal okuryazarlık gibi konularda kapsamlı bilgiler paylaşılıyor. Yatırım kategorisinde birikim ipuçları, altın yatırımı, uygun yatırım araçlarının seçimi gibi konulara değinilirken, iş dünyası kategorisinde serbest çalışanlar için çalışma rehberi, renk psikolojisinin markalaşmaya etkisi, masa başında çalışanlara sağlıklı yaşam önerileri, salgın döneminde parlayan girişim fikirleri gibi konular yer alıyor. Kültür-sanat kategorisinde ise geleneksel sanatlardan Türk musikisine, e-kitaplardan emüzelere, camilerdeki sanat esintilerinden tarihi mekânlara kadar birçok konuda bilgilere ulaşılabiliyor.