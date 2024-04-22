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Ekonomi Kuveyt Türk’ten yeni bir kart! Troy logolu Sağlam Business Nakit Kart!
Ekonomi

Kuveyt Türk’ten yeni bir kart! Troy logolu Sağlam Business Nakit Kart!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 17:33:00 -
Kuveyt Türk’ten yeni bir kart! Troy logolu Sağlam Business Nakit Kart!

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, tüzel müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan ve altın puan kazandıran Sağlam Business Nakit Kart’ı kullanıma sundu. Ülkemizin milli ödeme sistemi TROY logosunu taşıyan yeni kart, kurumsal hesap üzerinden ek kartların işlem yetkilerini düzenleyebilmesiyle rakiplerinden ayrışıyor.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, tüzel müşterilerinin güncel talep ve ihtiyaçlarına göre oluşturduğu tüzel banka kartını piyasaya sundu. Müşterilerin nakit harcamalarını yaparken altın puan kazanabilmelerine olanak tanıyan Sağlam Business Nakit Kart ile tüzel müşteriler, çalışanlarına verdikleri ek kartları, çalışanların yapacağı işlemlere göre (POS’tan satış, internet alışverişi, para yatırma, para çekme vb.) ayarlayabiliyor.

Bir banka kartı olarak kullanılan ve kart ücreti olmayan Sağlam Business Nakit Kart, her harcama için altın puan kazanma imkânı sunarken, müşterilere nakit akışı ek kartlar üzerinden kontrol etme olanağı sağlıyor. Kurumsal hesap üzerinden ek kartların işlem yetkilerini düzenleyebilme özelliği, Sağlam Business Nakit Kart’ı rakiplerinden ayrıştırıyor. Kuveyt Türk Mobil üzerinden sanal banka kartı tanımlama özelliğine de sahip olan Sağlam Business Nakit Kart için Kuveyt Türk Mobil veya en yakın fiziki şubeden başvuru yapılıyor ve şifre işlemleriyle birlikte yeni kart anında kullanıma sunuluyor.

“Kuveyt Türk olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz”

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Sektör dinamiklerini yakından takip ederek yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor, yeni iş birliklerine imza atıyoruz. Geçtiğimiz dönemde tüzel müşterilerimizin işlemlerini hızlandırmak için pek çok yeniliği duyurmuştuk. Yakın bir zamanda bireyselin yanı sıra tüzel tarafta da fiziki şubeye gitmeden ve herhangi bir evrak yüklemeden ‘Kuveyt Türk Mobil’ üzerinden hesap açılış işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirme hizmetini sunmaya başladık. Yine yeni nesil ödeme cihazlarından Beko 400 TR ve Beko 1000 TR’yi POS sistemimize entegre ettik. Alıcının göndericiden ödeme talep etmesini, göndericinin de bu talebe yanıt vermesini sağlayan ‘Ödeme İste’ sistemine dâhil olduk. Şimdi de sektörde bir ilke imza atarak kurumsal hesap üzerinden ek kartların işlem yetkilerinin düzenlenebildiği ‘Sağlam Business Nakit Kart’ı piyasaya sunduk. ‘Sağlam Business Nakit Kart’, mobil uygulama üzerinden sanal banka kartı tanımlama özelliğiyle hem sektörde hem de dijitalde ilk olma özelliği taşıyor. Kuveyt Türk olarak, ürün ve hizmetlerimizle müşteri deneyimi ve memnuniyetini odağımızda tutarken, sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi. 

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