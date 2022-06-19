Kuveyt Türk’ten Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı

Katılım bankası Kuveyt Türk, mal mukabili ihracat alacaklarına garanti ve tahsilat hizmeti veren FCI bünyesinde ilk işlemini gerçekleştirdi. Plastik ürün ihracatı alanında yapılan Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı işlemi, faizsiz finans alanında ilk olma özelliği taşıyor.

İlke imza atıldı

Kuveyt Türk, mal mukabili ihracat alacaklarına garanti ve tahsilat hizmeti veren FCI’ya Türkiye’den üyeliği kabul edilen ilk katılım finans kuruluşu olduğunu geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurmuştu. Banka, FCI bünyesinde ilk işlemini geçtiğimiz günlerde tamamladı.

İhracatçıları destekliyoruz

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İhracatçı müşterilerimizin değişen ve gelişen ekonomik koşullarda ortaya çıkan ihtiyaçlarını gözeterek katılım finans prensipleri doğrultusunda yenilikçi ürünler ile hizmetler geliştiriyoruz. Üretimi, ihracatı ve yatırımı odağımıza alarak ilerliyoruz. Stratejik öneme sahip olan ihracat firmalarımızın ihtiyaçlarına yönelik pratik çözümler üretiyoruz. Ülkemizin cari açığının kapanmasınaen büyük katkıyı sunan ihracatçılarımızın iş süreçlerini kolaylaştırmak için satıcıya erken tahsilat avantajı, alıcıya da esnek ödeme kolaylığı sağlayan Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı ürünümüzü müşterilerimizin hizmetine sunduk. “

Yenilikçi ürünler geliştiriyor

Uyan, ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Mal mukabili ihracat alacaklarına garanti ve tahsilat hizmeti veren finansal kurumların çatı kuruluşu FCI’a üyeliğe kabul edilen ilk katılım finans kuruluşu olduğumuzu geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurmuştuk. Şimdi de FCI bünyesinde katılım finans prensiplerine göre Türkiye’de ve dünyada ilk kez Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı işlemini gerçekleştiren kuruluş olma başarısını gösterdik. Bu hizmetimizle ihracat yapan tüzel müşterilerimize yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, muhabir garantisi ile finansman ürünlerini bir araya getirdiğimiz geniş bir yelpazede çözüm sunuyoruz. Ülke ekonomisinin lokomotifi olan sektörlere ve ihracat yapan firmalara yönelik yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz.”

İşte sürecin işleyişi

Uyan, sürecin işleyişini ise şöyle açıkladı: “Türkiye’den plastik ürün ihraç eden bir firma, Fransa’da fuara katılıyor. Fuara gelen Fransız alıcı, firmanın vitrine çıkardığı ürünü beğeniyor. Alıcı, ancak 90 gün vadeli mal mukabili (açık hesap) satış imkânı sunulması koşuluyla sipariş verebileceğini belirtiyor. İhracatçı firma, ilk defa satış yapacağı Fransız alıcısına temkinli yaklaşıyor. İşlemi güvenle gerçekleştirebilmek ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla bir yol arıyor. İşte bu noktada kendinden teminatlı Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı ürünü devreye giriyor. İhracatçı firma, Kuveyt Türk’ü vekil tayin ederek alıcı için limit başvurusunda bulunuyor. Talebi alan Kuveyt Türk, başvuruyu ilgili ülkedeki muhabir kuruma iletiyor. Muhabir kurumun değerlendirmesinin akabinde Fransız alıcıya garanti limiti sağlanıyor. Garanti limiti ve şartları Kuveyt Türk tarafından ihracatçı firmaya bildiriliyor. Firma, ihraç edeceği ürünleri güvence altına alarak alıcısının sunduğu şartları kabul ediyor. Anlaşmanın ardından üretime başlanıyor. İhracatçı firma, finansman kullanmak isterse faturayı kesmeden ve yüklemeyi yapmadan Kuveyt Türk’ten teklif talep edebiliyor. İcap ve kabulün akabinde finansman teklif sürecinin tamamlanmasıyla ihracatçı firma, ürünün yüklemesini yaparak kesmiş olduğu faturayı bankaya temlik ediyor. Kuveyt Türk, 90 günlük vadeye göre satıcıdan belirlenen vade ve fiyatla alıcının ihtiyacı olan malı peşin olarak alıyor. Akabinde bedeli satıcıya peşin olarak ödeyip malı alıcıya satıyor. Muhabir kurum, 90 günlük vade geldiğinde ödemeyi alıcıdan tahsil ederek Kuveyt Türk hesabına gönderiyor. Bedeli alan banka ise bu işleme istinaden masraflarını tahsil ederek kalan tutarı satıcının hesabına geçiyor. Alıcının ödeme yapmadığı durumda satıcının sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmiş olması; ihmal, kusur ve ayıbının bulunmaması koşuluyla muhabir kurum tarafından vade artı 90 gün sonra ödeme Kuveyt Türk’e yapılıyor. Banka, böylece hem ihracat bedelinin tahsil edilmesine ve güvence altına alınmasına aracılık ederek hem de ihtiyaç duyması halinde müşterisine finansman desteğinde bulunuyor.”