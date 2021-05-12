Kuveyt Türk'ten projelere destek

Katılım bankası Kuveyt Türk, leasing hizmetiyle önemli projelere katkı sunuyor. Banka, 2019 sonunda 2.7 milyar TL olan leasing desteğini 2020 yılında 5 milyar TL’nin üzerine çıkarttı. Geçen sene 470 milyon dolar karşılığı ödeme yaptı. 2021 yılı birinci çeyrek sonu itibariyle desteği 6.5 milyar TL’nin yukarısına taşıdı. 2021 yılında da reel ekonomiye desteğini sürdüren Kuveyt Türk, son olarak Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Asko Grup bünyesinde bulunan MST Satış Pazarlama, ELS Lift, Sanko Makine Pazarlama ve Asko İş ve Tarım Makinaları’yla katkı paylı leasing anlaşması yaptı. Banka, anlaşma yaptığı firmaların nakit akışlarını dikkate alarak uygun kâr oranlarıyla finansman desteği sağlayacak.

Esnek geri ödeme planı

Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, işletmelerin yanlarında yer alarak ülke ekonomisine destek olmaya büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şunları ifade etti: “Bu kapsamda sunduğumuz leasing hizmetleriyle işletmelere birçok avantaj sağlıyoruz. İşletmeler, hizmetimiz sayesinde nakit akışlarına uygun, daha uzun vadeli ve esnek geri ödeme planları belirleyebiliyor. Ödenen kiranın kâr payı kısmı, kiracı tarafından ait oldukları dönemlerde gider olarak yazılabiliyor. Ayrıca KDV avantajıyla fonun maliyeti diğer finansman yöntem maliyetlerine göre daha cazip oluyor. Asko Grup bünyesinde bulunan ülkemizin güzide şirketlerinden MST Satış Pazarlama, ELS Lift, Sanko Makine, Asko İş ve Tarım Makinaları firmalarıyla yapmış olduğumuz leasing anlaşması sayesinde reel ekonomiye bir destekte daha bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlam projelere yönelik desteğimizi yıl boyu devam ettirmeyi planlıyoruz.”

Müşterilerine katkı sağlayacak

Asko Grup firmalarından MST Satış Pazarlama, ELS Lift, Sanko Makine ve Asko Makina Yönetim Kurulu Üyesi Özalp Kibar ise şunları kaydetti: “Türkiye’de iş ve tarım makinaları sektöründe uzun yıllara dayanan iş tecrübemiz ve önemli yatırımlarımız bulunuyor. Yerli iş ve tarım makinaları üreterek müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Dünyadaki seçkin iş ve tarım markası üreticilerinin Türkiye distribütörlüğünü yürütüyoruz. Grup olarak müşterilerimizin firmalarımızdan satın aldıkları makinalarla ilgili nakit akışlarına uygun ödeme imkânına kavuşmalarını önemsiyoruz. Bu çerçevede Kuveyt Türk’le yaptığımız avantajlı fiyatlamalı ve esnek ödeme seçenekli leasing anlaşmasının müşterilerimizin tedarik ve nakit akış süreçlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş birliğinden dolayı Kuveyt Türk’e teşekkür ediyoruz.