Kuveyt Türk’ten ihracata sağlam destek

Kuveyt Türk, ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla ihracat bedeli taahhütlü işlemlerde geçerli olacak İhracat Destek Paketi’ni açıkladı. Kuveyt Türk, ilk 6 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeli paket kapsamında kâr oranlarını Euro’da aylık 0,34’e, dolarda ise aylık 0,48’e düşürdü.

Döviz girdisi artacak

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Kuveyt Türk olarak reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda 2019 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. Araç ve ev finansmanlarında verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekleyerek bu sefer ihracatçılarımızı destekleyecek ve ülkemize döviz girdisini artıracak bir paket hazırladık. Paket kapsamında, ihracat bedeli taahhüdü almak kaydıyla ilk 6 ay ödemesiz ve 30 eşit taksitte ödenecek şekilde toplamda 36 ay vadeli fon kullandırarak ihracatçımızın yanında olacağız. Fonlarımızı Euro’da aylık 0,34, dolarda ise aylık 0,48 kâr oranlarıyla kullandırtacağız” dedi.