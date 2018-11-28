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Kuveyt Türk’ten ‘Cebim POS’

Kuveyt Türk, özellikle esnaflara ve KOBİ’lere büyük kolaylık sağlayacak olan sektörünün ilk akıllı telefon POS uygulaması olan Cebim POS’u hayata geçirdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:36
Kuveyt Türk’ten ‘Cebim POS’

Kuveyt Türk, bankacılık sektörünün ilk akıllı telefon POS uygulaması olan Cebim POS’u hayata geçirdi. Akıllı telefonların, kredi kartı ve ATM kartlarından ödeme kabul etmesini sağlayan Cebim POS, özellikle esnaflara ve KOBİ’lere büyük kolaylık sağlayacak.

Maliyetler düşecek

Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Müşterilerimize aidatsız ve masrafsız olarak sunduğumuz Cebim POS hizmeti maliyetleri ciddi oranda düşürürken hızı, güvenliği ve pratikliği beraberinde getiriyor” dedi. Delipoyraz, projeyle özellikle esnaflara ve KOBİ’lere büyük kolaylık sağladıklarını vurguladı. Cebim POS’un aidat ve masraf olmadan kullanılan bir ürün olduğunu dile getiren Delipoyraz, şunları söyledi: “Cebim POS, cep telefonlarını kullanabildiğiniz her yerde ödeme işlemi yapmaya imkân tanıyor. Cebim POS, akıllı telefonlar üzerinden hizmet verebilmesi sayesinde özellikle sahada yoğun satış yapan firmalara güvenli altyapısı ve pratikliğiyle büyük avantaj sağlıyor. POS cihazıyla gerçekleştirilen işlemleri cep telefonuyla yapma imkânı sunan Cebim POS, işletme maliyetlerini de büyük ölçüde düşürüyor.

İşyerinden ödeme imkanı

Öte yandan; debit ve kredi kartıyla ödeme yapma alışkanlığının hızla arttığı günümüzde bireysel kullanıcılar için de büyük avantaj sağlıyoruz. Sözgelimi eve bir tesisatçı çağırdınız ya da taksidesiniz ve yanınızda nakit olmadığını fark ettiniz. Cebim POS kullanan işyerinden ödemenizi kredi kartı veya debit kartınızdan kolaylıkla yapmanız mümkün.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:36
  1. Kuveyt Türk
  2. POS
  3. Cebim POS
  4. ATM kartları
  5. Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz
  6. debit
  7. kredi kartı

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