Kuveyt Türk’ten cazip konut finansmanı
Kuveyt Türk ve Emlak Konut GYO, iş birliği kapsamında, ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 180 aya varan vade seçenekleri ve aylık 0,79 kâr oranıyla ev sahibi olmayı mümkün kılan bir kampanya başlattı.
“Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasına dahil olan bankanın müşterileri ayrıca, yüzde 10 indirimden de yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanarak konut sahibi olmak isteyenler, Kuveyt Türk şubelerinden ve Emlak Konut GYO satış ofislerinden detaylı bilgiye ulaşabiliyor.